MANA Kurs Prognose: Anstieg von über 80%, wohin geht es als nächstes?

Decentraland (MANA) ist eine Kryptowährung und ein Protokoll, das es Benutzern ermöglicht, virtuelle Welten und Anwendungen auf der Ethereum-Blockchain zu erstellen und zu besitzen. Es ist ein Projekt, das sich auf die Schaffung einer dezentralen Metaverse konzentriert, die es Benutzern ermöglicht, ihre eigenen virtuellen Welten, Anwendungen und Erfahrungen zu erschaffen und zu monetarisieren.

MANA ist die Währung, die in Decentraland verwendet wird, um virtuelle Güter und Dienstleistungen zu kaufen und zu verkaufen. Es kann auch verwendet werden, um Land, das in der Metaverse verfügbar ist, zu erwerben. Land in Decentraland ist in Parzellen unterteilt, die 10×10 Meter groß sind und als „Lote“ bezeichnet werden. Jeder Lote kann von einem Benutzer gekauft und entwickelt werden, um eine eigene virtuelle Welt oder Erfahrung zu erstellen.

MANA hat auch viele Anwendungsbereiche, die über die Schaffung und den Besitz von virtuellen Welten hinausgehen. Es kann beispielsweise verwendet werden, um digitale Güter zu kaufen und zu verkaufen, wie z.B. virtuelle Kleidung, Kunstwerke und Musik. Auch virtuelle Veranstaltungen wie Konzerte und Konferenzen, können in der Metaverse stattfinden und mit MANA bezahlt werden.

Der aktuelle MANA-Kurs und dessen Prognose

Der Wert von Decentraland (MANA) hat in den letzten Tagen während einer Markterholung einen bullischen Trend eingeleitet. Indikatoren wie die bullische Divergenz im MACD deuten darauf hin, dass eine baldige Wertsteigerung wahrscheinlich ist. Seit dem Überschreiten der roten Abwärtstrendlinie am 13. Januar hat sich der Wert von Decentraland deutlich erhöht und führt in der Woche unter den Top-100 Kryptowährungen mit einem Anstieg von 81% in den letzten sieben Handelstagen.

Am Dienstag erreichte der MANA-Kurs ein Tageshoch bei 0,75 US-Dollar und befindet sich zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Analyse wieder ein paar Prozent unter diesem Wert. Es ist bemerkenswert, dass sich der Wert von Decentraland trotz geringem Interesse an der virtuellen Welt so stark erholen konnte. Es ist möglich, dass die Berichterstattung über das Australian Open und die bevorstehende Metaverse Fashion Week 2023 zu einem gesteigerten Interesse an Decentraland beigetragen haben. Wenn sich der bullische Trend weiter ausbreitet und es Käufern gelingt, den Widerstand bei 0,75 US-Dollar zu durchbrechen, besteht Potenzial für weitere Kurssteigerungen. Derzeit ist Decentraland im Bereich um 0,43 US-Dollar gut abgesichert.

In den letzten Handelstagen hat sich Decentraland als stark bullish gezeigt und ein neues lokales Hoch bei 0,75 US-Dollar erreicht. Obwohl es in den letzten drei Handelstagen nicht gelungen ist, den starken Widerstand aus horizontalem Kurswiderstand und EMA200 zu überwinden, besteht das Potenzial, das Golden Pocket der aktuellen Kursbewegung zwischen 0,81 US-Dollar und 0,83 US-Dollar zu erreichen, falls es gelingt, diesen Widerstand zu überwinden. Wenn Decentraland sich oberhalb von 0,75 stabilisieren und auch diese Zone durchbrechen kann, rückt die Kursmarke von 0,93 US-Dollar in den Fokus der Anleger. Ein Ausbruch über diese Zone würde unmittelbar den nächsten Zielbereich zwischen 1,1 US-Dollar und 1,2 US-Dollar geltend machen. In dem Bereich bei 1,13 US-Dollar verläuft auch das letzte markante Verlaufshoch von August 2022, hier sollte mit vermehrten Gewinnmitnahmen gerechnet werden.

MANA-Prognose Das Bullen Szenario

Wenn der MANA-Kurs in Zukunft die Zone überwindet, kann sich der Aufwärtstrend in Richtung 1,34 US-Dollar fortsetzen. Es könnte jedoch schwierig werden, dieses Niveau zu erreichen. Wenn es den Bullen gelingt, auch dieses Niveau zu durchbrechen, ist es durchaus möglich, dass der Kurs sogar in die Zone zwischen 1,61 US-Dollar und 1,67 US-Dollar steigt. In diesem Fall hätte der MANA-Kurs die nächste relevante Widerstandszone erreicht. Wenn der positive Trend mittelfristig anhält und Decentraland weiter kontinuierlich steigt, ist auch ein Anstieg bis 2,03 US-Dollar möglich. Anleger werden jedoch in diesem Bereich wahrscheinlich Gewinne mitnehmen wollen. Ob der maximale Kurszielbereich zwischen 2,19 US-Dollar und 2,43 US-Dollar erreicht wird, hängt maßgeblich von der Kursentwicklung des Bitcoin ab. Wenn der Bitcoin-Kurs bis auf 30.000 US-Dollar steigt, könnte auch der MANA-Kurs die rote Widerstandszone anvisieren.

MANA-Prognose Das Bären Szenario

Falls der MANA-Kurs es nicht schafft, über 0,75 US-Dollar auszubrechen und Decentraland nur kurzzeitig bis zum Golden Pocket steigt und dann einbricht, ist ein Rückgang in Richtung 0,60 US-Dollar wahrscheinlich. Wenn ein Versuch, sich hier zu stabilisieren, fehlschlägt, kann die Korrektur sogar bis zu 0,53 US-Dollar reichen. Ohne Gegenbewegung rückt das Ausbruchniveau in Höhe von 0,43 US-Dollar in den Fokus, da hier auch die rote Abwärtstrendlinie verläuft. Wenn es den Bären gelingt, den Kurs dauerhaft unter diesen Wert zu drücken und den MANA-Kurs somit auch unter den EMA50 zu verkaufen, müssen Anleger mit einem Rücktest der grünen Unterstützungszone rechnen.

Es gibt keine Möglichkeit, die zukünftige Entwicklung von MANA oder jeder anderen Kryptowährung exakt vorherzusagen. Es ist wichtig zu beachten, dass Kryptowährungen sehr volatil sind und schnelle Veränderungen im Wert erfahren können. Es gibt verschiedene Faktoren, die die Prognose beeinflussen können, wie z.B. die allgemeine Nachfrage nach Kryptowährungen, die Entwicklung von Decentraland als Projekt und die allgemeine wirtschaftliche Lage. Es ist wichtig, sich über diese Faktoren und die allgemeinen Risiken von Kryptowährungen im Klaren zu sein, bevor man investiert.

