|
27.03.2026 17:59:01
MARA Holdings Shares Slide As Bitcoin Falls And Spot Bitcoin ETFs See Outflows
This article MARA Holdings Shares Slide As Bitcoin Falls And Spot Bitcoin ETFs See Outflows originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1509
|
-0,0031
|
|
-0,27
|Japanischer Yen
|
185,07
|
0,8300
|
|
0,45
|Britische Pfund
|
0,868
|
0,0029
|
|
0,33
|Schweizer Franken
|
0,9191
|
0,0024
|
|
0,26
|Hongkong-Dollar
|
9,0149
|
-0,0147
|
|
-0,16
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.