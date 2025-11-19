|
19.11.2025 22:07:56
MARA Holdings Stock Slides As Bitcoin Breaches $90,000 Level
This article MARA Holdings Stock Slides As Bitcoin Breaches $90,000 Level originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1535
|
-0,0005
|
|
-0,05
|Japanischer Yen
|
181,828
|
0,5480
|
|
0,30
|Britische Pfund
|
0,8798
|
-0,0038
|
|
-0,43
|Schweizer Franken
|
0,9301
|
0,0007
|
|
0,07
|Hongkong-Dollar
|
8,9783
|
-0,0093
|
|
-0,10
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach den NVIDIA-Zahlen: ATX fester -- DAX klar im Plus -- Wall Street deutlich im Plus -- Börsen in Fernost schließen uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag steigen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Wall Street zeigt sich mit kräftigen Zuschlägen. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.