10.11.2026 07:55:09

MARA Holdings Touts Exploding AI Demand, Targets 4 GW Power Portfolio With Bitcoin Mining as Its 'Foundation'

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