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18.11.2026 18:12:32
Mark Yusko: Bitcoin Is in a 'Bad Liquidation Cycle,' $58,000 Is Key
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
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|Dollarkurs
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1,0999
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0,0023
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0,21
|Japanischer Yen
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175,8795
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0,9995
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0,57
|Britische Pfund
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0,8362
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0,0017
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0,20
|Schweizer Franken
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0,9262
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0,0002
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0,02
|Hongkong-Dollar
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8,6289
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0,0198
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