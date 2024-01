Meme Coin Dogwifhat (WIF) stürzt ab! Darum könnten SPONGE V2 die Lücke füllen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Meme Coins gehören zu den wenigen, die es schaffen, sich von der Kursentwicklung von Bitcoin zu entkoppeln. Wenn der Bitcoin-Kurs steigt, steigen meist auch die Altcoins in den Top 10 und wenn der Kurs der größten Kryptowährung fällt, zieht es in der Regel auch den restlichen Markt nach unten. Bei Meme Coins ist das anders. Je größer die Marktkapitalisierung, desto eher ist die Kursentwicklung an den Verlauf von Bitcoin geknüpft. Dogwifhat (WIF) hat zwar eine Bewertung von mehr als 350 Millionen Dollar, bricht heute aber ein, während der restliche Markt steigt. Allerdings steht mit $SPONGEV2 bereits ein Meme Coin in den Startlöchern, der die Lücke füllen könnte.

WIF-Rallye verpasst? Jetzt rechtzeitig einsteigen und $SPONGEV2 im Presale kaufen.

Hohe Verluste bei WIF

Meme Coins kommen und gehen. Täglich werden hunderte neue Token auf den Markt gebracht, von denen viele schon nach kurzer Zeit wieder verschwinden. Beim Großteil der Token handelt es sich um Scam, ein weiterer Teil erlebt einen einmaligen kurzen Pump und wird danach von den Entwicklern fallen gelassen, und eine Handvoll schafft den ganz großen Anstieg. Dabei scheint es nach oben hin keine Grenzen zu geben. Nachdem der Dogecoin im Jahr 2021 fast schon die Chance gehabt hätte, auf 100 Milliarden Dollar zu steigen, sind mit SHIB, PEPE und BONK weitere Milliarden Dollar Meme Coins auf den Markt gekommen.

Die Milliarden Dollar Marke wurde bei Dogwifhat (WIF) zwar noch nicht geknackt, allerdings ist die Marktkapitalisierung zwischenzeitlich auf fast 500 Millionen Dollar gestiegen. Frühe Käufer haben hier aus einem Investment von ein paar hundert Dollar Millionen machen können. Nun scheint es für den Meme Coin aber bergab zu gehen. Allein in den letzten 24 Stunden ist der Kurs um mehr als 10 % eingebrochen, zwischenzeitlich sogar noch deutlich mehr.

(WIF-Kursverlauf – Quelle: Dextools)

Ob sich der Kurs nochmal erholt und WIF vielleicht sogar der nächste Milliarden Dollar Coin werden kann, wird sich erst zeigen. Der Einstieg zu einem so späten Zeitpunkt kann sich allerdings als riskant erweisen, da der Kurs, selbst wenn WIF auf eine Milliarden Dollar Bewertung steigt, gerade mal um 200 % steigen würde. Eine Entwicklung, die bei kleineren Meme Coins über Nacht stattfinden kann und deutlich wahrscheinlicher ist. Hier sind auch noch Gewinne von tausenden Prozent möglich, wie das bei WIF vor dem Anstieg auf über 300 Millionen Dollar der Fall war. Derzeit deutet vor allem beim neuen SPONGE V2 alles auf eine solche Kursexplosion hin.

Jetzt mehr über SPONGE V2 erfahren.

$SPONGEV2 – Der nächste 500 Millionen Dollar Meme Coin?

Während WIF seine Rallye auf fast 500 Millionen Dollar bereits hinter sich hat, könnte diese bei SPONGE V2 erst bevorstehen. Tatsächlich deutet einiges darauf hin, dass ein solcher Anstieg gelingen könnte. Immerhin hat das Team hinter $SPONGEV2 bereits mit dem ersten SPONGE einen Meme Coin gelauncht, der im letzten Jahr für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat, da der Wert innerhalb weniger Tage auf 100 Millionen Dollar gestiegen ist. Nun soll der Nachfolger diesen Erfolg noch übertreffen.

(Erfolge des ersten SPONGE-TOkens – Quelle: Sponge-Website)

Um dieses Ziel zu erreichen, hat sich das Team einiges einfallen lassen. Zum einen soll diesmal eine noch größere Marketingkampagne aufgezogen werden als beim ersten Sponge-Token. Zum anderen sollen diesmal noch größere Kryptobörsen angestrebt werden, die $SPONGEV2 ins Programm nehmen sollen, sodass vielleicht sogar ein Coinbase oder Binance Listing angestrebt werden könnte.

Jetzt SPONGE V2 Website besuchen.

Zudem profitiert der neue $SPONGEV2 auch davon, dass schon der Vorgänger eine Community von mehr als 30.000 Follower aufgebaut hat, wovon der Großteil auch beim Nachfolger von Anfang an dabei sein will. Immerhin konnten frühe Käufer schon mit dem ersten SPONGE 100x-Gewinne mitnehmen. Diesmal soll auch ein eigenes Play to Earn Game entwickelt werden, um Anleger länger bei Laune zu halten und mehr Käufer zu finden.

(SPONGE Play 2 Earn Game – Quelle: Sponge-Website)

Um den neuen $SPONGEV2 zu bekommen, bevor dieser an den Kryptobörsen gehandelt wird, können diejenigen, die bereits SPONGE-Token besitzen, diese in den Staking Pool einbringen. Dafür wird als Rendite bereits der neue $SPONGEV2 mit der jeweils angegebenen APY ausgezahlt. Wer noch keine SPONGE besitzt, kann diese noch über die Website kaufen und erhält dafür nicht nur die Staking-Rendite, wenn die Token automatisch in den Staking Pool eingezahlt werden, sondern erhält auch dieselbe Menge $SPONGEV2 als Bonus. Die neuen $SPONGEV2 können geclaimt werden, sobald diese live gehen und an den Kryptobörsen gehandelt werden.

Jetzt $SPONGE kaufen und $SPONGEV2 als Bonus erhalten.





Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.