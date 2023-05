Meme Coin Investoren wandern ab, was ist da los?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Das Handelsvolumen aller Meme Coins ist laut CoinMarketCap in den letzten 24 Stunden um über 28 % zurückgegangen. Auch die Marktkapitalisierung verliert rund einen halben Prozent. Besonders stark hat die Nachfrage beim PEPE Coin nachgelassen. In nur 1 Stunde ging es über 9 % runter für den ehemaligen Meme Star!

In den letzten 24 Stunden verlor PEPE sogar über 52 %. Auch bei $SPONGE können sich die Anleger derzeit nicht sonderlich über die Kurse freuen. In den letzten 24 Stunden ging es für den Meme Coin über 10 % nach unten.

PEPE, WOJAK, Baby Dogecoin, FLOKI und Shiba Inu verlieren deutlich

Der Meme Markt schwächelt, aber keiner kennt die genauen Gründe

Top Meme Coins rutschen im Ranking deutlich ab

Marktkapitalisierung und Handelsvolumen geben nach

Das sind die Verlierer der letzten 24 Stunden

Coin Veränderung 24 Stunden Preis Dogecoin -0,19 % 0,07331 $ Shiba Inu -0,59 % 0,000008649 $ PEPE -3,23 % 0,0000001507 $ FLOKI -0,81 % 0,00003237 $ Baby Doge Coin -0,96 % 0,000000002099 $ ArbDoge AI -0,30 % 0,000000002789 $ MONA -0,79 % 0,4111 $ Tamadoge -1,98 % 0,01569 $ WOJAk -1,53 % 0,0002026 $ SPONGE -9,53 % 0,0004387 $

Es gibt gleich mehrere mehr oder weniger starke Korrekturen bei Meme Coins. In den letzten zwei Jahren sind eine Vielzahl neuer Meme Coins entstanden. Ihre Anzahl ist regelrecht explodiert. Nach Dogecoin kam Shiba Inu und wurde als „Doge Killer“ vermarktet.

2020 und 2021 erlebten die Meme Coins ihre Blütezeit. Ihr folgte eine Reiher neuer Coins, wie beispielsweise PEPE. Andere Meme Coins setzen auf Künstliche Intelligenz wie ArbDoge AI. Auch hier stiegen die Investoren mit Begeisterung noch Anfang 2023 ein.

Der Markt erlebte einen nie dagewesenen Aufschwung. Deutsche Investoren waren bullisch auf AI-Token. Tamadoge ist eine der wenigen Meme Coins, die sich über das Ende des Pre-Sales hinaus, an Exchanges wirklich behaupten konnte. Aber auch er musste in den letzten Wochen Kurverluste hinnehmen.

Für PEPE ging es besonders deutlich nach unten. Das ist besonders nach dem großen Hype um den neuen Meme Coin erschreckend. Viele Anleger hatten ihr Geld auf diesen Meme Coin gesetzt und auf langfristige Renditen gehofft.

Schwächelt der Meme Markt dauerhaft?

Bei CoinMarketCap werden unter der Rubrik Meme Coins derzeit 706 Projekte gelistet. Die geringste Marktkapitalisierung liegt laut dem Portal bei 4 USD, die höchste bei über 168 Millionen USD.

Diese beiden Extremen zeigen, wie breit sich der Markt der Meme Coins entwickelt hat. Viele der Projekte werden wahrscheinlich nicht überleben. Dennoch kommen ständig neue Meme Coins hinzu.

Doch der Markt zeigt sich nicht gerade abwechslungsreich, denn es sind vor allem Abwandlungen auf die bewährten Memes von Dogecoin oder Shiba Inu. Auch Elon Musk nimmt Einfluss, in dem er FLOKI unterstützt und ganz nach Laune auch an Dogecoin festhält.

Allerdings können die meisten Meme Coins am Markt von seiner prominenten Unterstützung nur träumen. Meme Coins sind auf keinen Fall Selbstläufer und müssen sich in der Zukunft bewähren.

Offenbar suchen Anleger weniger nach Spaß Coins als bisher und bevorzugen Kryptowährungen mit tatsächlichem Nutzen. Ein solches Projekt ist beispielsweise yPredict, eine Web 3.0 Plattform für den nahtlosen Genuss aller Funktionen im Internet der Zukunft. Weitere Projekte, die derzeit eher den Gefallen der Anleger finden, sind beispielsweise Plattformen rund um Metaverse, DeFi oder NFTs.

Diese Coin könnten 2023 explodieren

Es geht um Mehrwerte und tatsächlichen Nutzen, dass scheint angesichts des schwächelnden Meme Marktes klar zu sein. Die folgenden Coins und Token sind genau passend zu den Wünschen der Investoren und Benutzer, denn sie bieten genau diese Use Cases. Wir stellen die neuen Coins vor, die 2023 explodieren könnten.

#1: yPredict: Web 3.0 Portal und Trading Terminal

Die Plattform yPredict bietet eine Reihe von Schnittstellen, die direkt ins Web 3.0 führen. Ziel der Entwickler ist es, den Benutzern ein nahtloses Benutzererlebnis zu bieten. Das bedeutet, sie nutzen die Funktionen von einer zentralen Plattform aus.

Die All-in-One-Plattform yPredict kann sowohl die Gamer abholen, als auch erfahrenen Anlegern als Trading Terminal dienen. Für Anfänger stehen umfangreiche Bereiche von E-Learning zur Verfügung, in denen sie alles über Trading, Gaming, NFTs und Web 3.0 erfahren.

yPredict ist derzeit im Vorverkauf und damit steht der native Utility-Token zu einem besonders günstigen Preis zum Verkauf. Aktuell zahlen Sie pro $YPRED nur 0,07 $. Zum Listing wird der Preis aber bereits bei 0,012 $ liegen. Das beinhaltet damit eine automatische Wertsteigerung des Token, ohne dass der Anleger dafür etwas tun muss.

Pre-Sales Preis in $ Wert in % Auto. Wertzuwachs in % Phase 1 0,0360 100 sold out Phase 2 0,0375 4,17 sold out Phase 3 0,0389 8,06 sold out Phase 4 0,0500 38,89 sold out Phase 5 0,0700 94,44 Live Phase 6 0,0900 150,00 Phase 7 0,1000 177,78 Phase 8 0,1100 205,56 Listing 0,1200 233,33

#2: AiDoge: Größter Meme Generator mit Künstlicher Intelligenz

Auch AiDoge ist derzeit im Vorverkauf erhältlich. Mit einem solchen Pre-Sales werden gezielt Anfänger und Kleinanleger angesprochen. Denn noch bevor institutionelle Investoren ihre Depots auffüllen können, wollen die Entwickler den Neueinsteigern die Chance bieten, ebenfalls in lukrative Projekte investieren zu können. Und zwar noch bevor sich die ganz großen und finanzstarken Investoren den besten Teil schnappen.

AiDoge ist der Meme Generator der Zukunft, denn er setzt auf Künstliche Intelligenz. Mit nur wenigen Begriffen erstellen Benutzer so kontextbezogene Memes, die sie beispielsweise als Influencer oder Content Creator verwenden können. Auch das Minten als NFT ist möglich, womit sich das Meme auch an NFT-Marktplätzen handeln lässt.

#3: Ecoterra: Recycling auf der Blockchain

Bei diesem Blockchain-basierten Projekt steht die Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Die Entwickler von Ecoterra haben sich an den Standards für ESG der Vereinten Nationen orientiert und eine Plattform realisiert, mit der sich das Recyclen doppelt lohnt.

Jede Pfandflasche, jeder Wertstoff, der dem Recycling zugeführt wird, erhält mit Ecoterra noch mehr Möglichkeiten für Benutzer, davon finanziell zu profitieren.

Phase Preis in $ Token Anteil in % Anzahl Token Wert in % Wertsteigerung in % Phase 1 0,00400 20 200,000,000 100,00 Sold out Phase 2 0,00475 10 100,000,000 118,75 18,75 Sold out Phase 3 0,00550 10 100,000,000 137,50 37,50 Sold out Phase 4 0,00626 10 100,000,000 156,50 56,50 Sold out Phase 5 0,00700 10 100,000,000 175,00 75,00 Sold out Phase 6 0,00775 10 100,000,000 193,75 93,75 Sold out Phase 7 0,00850 10 100,000,000 212,50 112,50 Live Phase 8 0,00925 10 100,000,000 231,25 131,25 Phase 9 0,01000 10 100,000,000 250,00 150,00

Jeder recycelte Rohstoff und jede Pfandflasche wird damit zu einem wichtigen Baustein für eine gesündere Umwelt und ein besseres Klima. Der Klimaschutz ist der zentrale Angelpunkt des Projektes Ecoterra, das sich aktuell im Pre-Sales befinden. Auch bei diesem Projekt gibt es eine automatische Wertsteigerung, wenn Sie während des Vorverkaufs in Ecoterra investieren.

Fazit: Investoren wenden sich vom Meme Markt ab und suchen nach Kryptowährungen, die einen echten Nutzen für die Anwender bieten. Dabei sind Krypto Pre-Sales wie AiDoge, yPredict oder Ecoterra besonders in den Fokus interessierter Anleger gerückt. Die Liquidität sinkt im Meme Markt, doch nicht jeder Coin ist davon betroffen. Wie die Zahlen in den Krypto Pre-Sales zeigen, selektieren Anleger offenbar genauer, als sie es bisher getan haben.

Die Liquidität geht nicht gänzlich verloren, sie wird lediglich umgeschichtet. Denn bei AiDoge sind bereits mehr als 10,05 Millionen USD zusammengekommen. Bei yPredict sind es über 1,32 Millionen und bei Ecoterra schon über 4,05 Millionen USD.

