Meme Generator 🐸 nutzt KI und Blockchain Technologie 🔝. Investoren 😃 begeistert!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Wenn neue Technologien zusammenfließen, muss ein gutes Projekt am Ende dabei entstehen! So auch im Fall der Kombination von Blockchain Technologie, Tokenisierung und Meme Coin. Auf der Plattform AiDoge sind in den letzten 24h über 1 Million USD zusammengekommen, und zwar ausschließlich von Kleinanlegern und Anfängern wie Ihnen.

Das Ergebnis zeigt, wie groß der Bedarf für Anwendungen wie AiDoge ist. Mit AiDoge setzen Content Creator, Entwickler, Analysten und Verbraucher kontextbezogene Memes für ihre Zwecke ein. Die Künstliche Intelligenz erstellt diese anhand weniger Begriffe, die der Benutzer eingibt.

Die Ergebnisse sind sensationell und die Investoren kaufen den AiDoge-Token im Pre-Sales nahezu vollständig leer.

AiDoge macht Nischenmarkt glücklich: KI und Meme Generator

Die Künstliche Intelligenz erstellt Bilder im Meme Style für viele Zwecke

Insgesamt 20 Pre-Sales Phasen verfügbar, 4 schon ausverkauft!

Experten sehen Ähnlichkeiten zum Hype um ChatGPT

Automatische Wertsteigerung bis 30 % möglich

Der Token macht auch aus Ihnen einen Influencer

Es gibt Projekt, die benötigen ihre Zeit. Entweder Zeit, um die Funktionen zu entwickeln oder Zeit, um die Lösungen am Markt zu etablieren. AiDoge hat diese Probleme nicht, denn hier gibt es keine Verzögerungen, bis die Massenadaption erfolgt. Jeder Benutzer kann sofort loslegen, wenn er den Utility-Token $Ai im Pre-Sales gekauft hat.

Werden Sie selbst zum Internet-Star, zum Influencer oder führendem Twitter Creator. Auch wenn Sie eine Internetagentur besitzen, ein Webdesigner oder ein Grafiker sind. Es gibt unzählige Gelegenheiten und Möglichkeiten, die selbst erzeugten Memes von AiDoge einzusetzen. Stellen Sie sich vor, Sie wären der erste auf Twitter, der eine spezifische News in ein lustiges oder sarkastisches Meme umwandelt.

Die Klickzahlen würden nur so in die Höhe schnellen und die von Ihnen gesteuerten sozialen Medien schnell dafür sorgen, dass sich der Meme verbreitet. Experten sprechen dann auch von „viral gehen“. Das bedeutet, ein Internet Phänomen, wie ein eigenes Meme, wird in sozialen Medien von Benutzern fleißig geteilt, gelikt oder kommentiert.

AiDoge nutzt KI und wird führender Meme Generator

Es gab schon in der Vergangenheit zahlreiche Versuche, eine Plattform zu entwickelt, die Künstliche Intelligenz einsetzt, um Gifs oder Memes zu erstellen. Bisher ist es niemanden so erfolgreich wie AiDoge gelungen. Das liegt daran, dass hier Entwickler der obersten Liga verantwortlich zeichnen. Die 1 % der besten KI-Entwickler waren am Projekt AiDoge beteiligt und das Ergebnis spiegelt die hohe Leistung des Teams wieder.

Mit KI Meme Generator Preis pro

Token in USD Token-Standard Konkurrent

Für wen? AiDoge 0,0000276 ERC-20 Alle Meme Coins WOJAK 0,0001954 ERC-20 Shiba Inu ArbDOGE 0,0000000009647 Arbitrum Keine PEPE 0,0000008127 ERC-20 Alle Meme Coins REKT 0,00000001438 Arbitrum Keine AIMEME 0,00001589 BNB Shiba Inu MEMEAI 0,00003674 BNB Shiba Inu KhiboShib 0,0000002804 ERC-20 Shiba Inu, DogeCoin

Der Krypto-Experte Jacob Bury zeigt in seinem YouTube-Kanal immer wieder neue Coins und Token. Er hat sich auch dem AiDoge Token gewidmet und ist von dem hohen Potenzial des Projektes überzeugt. Hier ist sein neuestes Video:

Im Video werden auch noch zwei weitere KI-Coins vorgestellt. Sie alle haben ihre Berechtigung am Markt und widmen sich unterschiedlichen Anwendungen. AiDoge ist der beliebteste Meme Generator Deutschlands, das belegen die Zahlen der Investoren. Hier ein paar Key Fakts zu AiDoge:

+3,10 Millionen USD eingesammelt

$Ai-Token kostet derzeit nur 0,0000276 $

Jacob Bury, Krypto-Analyst, zeigt sich begeistert von $Ai

Automatische Wertsteigerung bis zum Token Launch

Botschafter werden zeitnah bekanntgegeben, Kenny macht den Anfang

Chatbots wie ChatGPT sind führend in ihrem Bereich. AiDoge führt den Markt der Meme Generatoren bereits während des Vorverkaufs an. Seine innovativen Technologien und die Produkte geben Benutzern kreative Impulse. Der Meme Generator von AiDoge wird den kreativen Entwicklungsprozess von Influencern erheblich verändern. Mit der Plattform und den zur Verfügung gestellten Tools entsteht ein mächtiges Ökosystem, dass die Monetarisierung von Content erleichtert.

Pre-Sales Tokenpreis $ Wert Autom. Wertzuwachs in $ Phase 1 0,0000260 100 SOLD OUT Phase 2 0,0000264 SOLD OUT 1,54 Phase 3 0,0000268 SOLD OUT 3,08 Phase 4 0,0000272 SOLD OUT 4,62 Phase 5 0,0000276 LIVE 6,15 Phase 6 0,0000280 7,69 Phase 7 0,0000284 9,23 Phase 8 0,0000288 10,77 Phase 9 0,0000292 12,31 Phase 10 0,0000296 13,85 Phase 11 0,0000300 15,38 Phase 12 0,0000304 16,92 Phase 13 0,0000308 18,46 Phase 14 0,0000312 20,00 Phase 15 0,0000316 21,54 Phase 16 0,0000320 23,08 Phase 17 0,0000324 24,62 Phase 18 0,0000328 26,15 Phase 19 0,0000332 27,69 Phase 20 0,0000336 29,23

AiDoge ermöglicht die Meme-Generierung für alle, unabhängig von den Fähigkeiten des Einzelnen im Bereich Grafikdesign. Mit Fantasie und der Fähigkeit, die eigene Idee mit ein paar Worten zu beschreiben, erhalten Benutzer ein zur Veröffentlichung fertiges Meme. AiDoge übernimmt dabei den Großteil des bisher aufwendigen und oftmals teuren Prozesses. Die Anwendung von Machine Learning in Kombination mit den Sprachmodellen wie von ChatGPT, eröffnet sich für Benutzer von AiDoge eine vollständig neue Welt voller Möglichkeiten.

Fazit: AiDoge hat riesige Datensätze aus Bildern und Memes gespeichert. Durch die Echtzeit-Verbindung zu aktuellen Krypto-News ist das Tool in der Lage, aussagekräftige Memes zu generieren. Damit lassen sich originelle Ideen verwirklichen und das Potenzial von Memes vollständig auf einer Plattform ausschöpfen. Mit dem Utility-Token $Ai kaufen Sie Credits für die Meme-Generierung. Dies verleiht dem Krypto-Token im Pre-Sales seinen intrinsischen Wert.

Hier sorgt KI ebenfalls für echte Mehrwerte, und zwar in Form von effizienteren Trading-Analysen bei yPredict!

Unter Umständen ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFT bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in Kryptowährungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/