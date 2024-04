Memecoins verlieren immer weiter an Wert – Doch dieser Coin geht trotzdem durch die Decke

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Während der Memecoin-Markt insgesamt einen starken Rückgang erlebt und viele bekannte Tokens weiter an Wert verlieren, sticht ein Newcomer namens Dogeverse positiv hervor. Trotz des derzeit herrschenden bärischen Klimas gelingt es Dogeverse, sich erfolgreich gegen den Trend zu behaupten und bemerkenswerte Wachstumszahlen zu verzeichnen. Doch macht ihn das so besonders und könnte es sich hier noch lohnen zu investieren?

Dogwifhat, Doge und Floki Inu verlieren weiterhin an Wert

Memecoins befinden sich gegenwärtig in einer deutlichen Schwächephase am Kryptomarkt. Im Zuge einer allgemeinen korrektiven Phase verzeichnen mehrere der führenden Memecoins zweistellige Verluste im Wert. Von den Top 10 Memecoins konnte in den letzten 24 Stunden lediglich das Book of Meme (BOME) Gewinne erzielen. Betrachtet man die Kursentwicklung der letzten sieben Tage oder des letzten Monats, so zeigt sich, dass fast alle Memecoins, mit Ausnahme von Cat in a Dogs World (MEW), Verluste hinnehmen mussten.

Zu den schwächsten Performern gehören unter anderem Dogwifhat, Dogecoin und Floki Inu. Dogwifhat, der während einer vor etwas mehr als einem Monat stattgefundenen Memecoin-Rallye zu den stärksten Gewinnern zählte und praktisch aus dem Nichts zur drittgrößten Memecoin mit einer zwischenzeitlichen Marktkapitalisierung von über 4 Milliarden Dollar aufstieg, ist mittlerweile weit von seinem Hoch von fast 5 Dollar entfernt. Der Preis hat stark korrigiert und liegt aktuell nur noch bei 2,42 Dollar. Das entspricht einem Rückgang von über 30 Prozent in der letzten Woche und weiteren 5 Prozent in den letzten 24 Stunden. Für Dogwifhat ist es nun enorm wichtig, den Support bei 2,40 Dollar zu halten, um wieder Aufwärtsmomentum aufbauen zu können.

Quelle: CoinMarketCap

Dogecoin, der eigentlich vom bevorstehenden Doge Day profitieren sollte, verzeichnete in den letzten 24 Stunden ebenfalls einen Preisrückgang von über 6 Prozent auf 0,14 Dollar, und im Verlauf der letzten Woche ging der Kurs sogar um mehr als 26 Prozent zurück. Aktuell befindet sich Dogecoin in einer prekären Lage, da die Marke von 0,15 Dollar nicht gehalten werden konnte. Sollte sich der Preis nicht bald erholen, droht möglicherweise ein weiterer Rücksetzer in Richtung des 0,1 Dollar Supports.

Ähnlich sieht es bei Floki Inu aus, dessen Preis in den letzten 24 Stunden um etwas mehr als 3 Prozent gefallen ist, während der Kurs in der letzten Woche um über 30 Prozent nachgab. Aktuell ist Floki Inu noch 0,00013 Dollar wert und hält sich somit knapp über dem Support von 0,0001 Dollar. Mit einer Marktkapitalisierung von immer noch über 1,3 Milliarden Dollar belegt er Platz 63 der größten Kryptowährungen. Sollte jedoch bald kein deutlicher Aufschwung erfolgen, könnte Floki Inu ein kompletter Retrace der letzten Memecoin-Rallye drohen, während der der Kurs von 0,00003 Dollar auf 0,0003 Dollar angestiegen war. Von diesem Hoch ist Floki bereits um mehr als 50 Prozent zurückgefallen.

Doch trotz der unterirdischen Performance vieler der größten Memecoins, gibt es dennoch Ausnahmen, die sich aktuell entgegengesetzt zum Trend sehr bullisch entwickeln. Bestes Beispiel dafür ist der brandneue Multichain-Memecoin Dogeverse, der gerade im PreSale Millionen an Investitionen anzieht.

Der Dogeverse PreSale stellt sich gegen den Negativtrend

Während führende Memecoins wie Dogwifhat, Doge und Floki Inu mit fallenden Kursen zu kämpfen haben, zeigt der neue Multichain Memecoin Dogeverse also beeindruckende Widerstandskraft. Als einer der vielversprechendsten Coins im Memecoin-Sektor hebt sich Dogeverse durch seine einzigartige Multichain-Fähigkeit hervor, die es ermöglicht, auf mehreren Blockchains wie Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche und Base aktiv zu sein. Die Fähigkeit verleiht dem Token eine ungewöhnlich breite Zugänglichkeit und Reichweite.

Dogeverse schöpft seine Inspiration aus der weltweit beliebten Doge-Meme-Kultur und zielt darauf ab, eine starke und vereinte Community zu schaffen. Das geschieht unter anderem durch das Maskottchen des Memecoins „Cosmo the Doge“, der symbolisch zwischen verschiedenen Kryptowährungsnetzwerken umherspringen kann. Um die nahtlose Bewegung zwischen den Blockchains zu erleichtern, nutzt Dogeverse fortschrittliche Bridging-Technologien wie PortelBridge, die es den Nutzern ermöglichen, $DOGEVERSE-Tokens ohne hohe Gasgebühren zwischen den unterstützten Netzwerken zu transferieren.

Die Roadmap von Dogeverse ist ehrgeizig und umfasst mehrere Schlüsselphasen, beginnend mit der Einführung der Website und der Entwicklung des Smart Contracts. Nach der erfolgreichen Auditierung des Vertrags begann der PreSale, der bereits am ersten Tag über 300.000 US-Dollar einsammelte. Bis jetzt wurden im PreSale fast 7 Million US-Dollar gesammelt, und es bleiben nur noch wenige Tage, bis der Preis des Tokens das nächste Mal steigt. Die insgesamt 200 Milliarden $DOGEVERSE-Tokens werden zum Teil auch für Staking-Optionen bereitgestellt, wobei Anlegern Renditen von bis zu 156 Prozent pro Jahr geboten werden.

Der PreSale und das Staking von Dogeverse bieten Anlegern nicht nur die Chance, früh in das Projekt zu investieren, sondern auch durch den innovativen Ansatz der Token-Nutzung auf verschiedenen Blockchains attraktive Erträge zu erzielen. Das könnte Dogeverse in die Position bringen, in naher Zukunft auf führenden Kryptobörsen gelistet zu werden, was zusätzlich das Potenzial für weitere Wertsteigerungen birgt. Mit 15 Prozent der Gesamt-Token-Menge, die für den PreSale reserviert sind, und weiteren Allokationen für Staking, Liquidität und Marketing, setzt Dogeverse auf eine umfassende Strategie, um sich im Kryptomarkt durchzusetzen und entgegen dem allgemeinen Negativtrend zu wachsen.

