Meta Masters Guild: P2E Token MEMAG wird am 15. März auf BitMart und HitBTC gelistet und startet Staking-Programm am selben Tag

Donnerstag, 9. März 2023 – Die mobile Gaming-Plattform Meta Masters Guild listet seinen MEMAG-Token am 15. März an den zentralen Börsen BitMart und HitBTC auf und startet gleichzeitig seinen neuen Staking-Service. Die Play-to-Earn-Plattform für Kryptospiele wurde am 1. März an den ersten Börsen, XT.com und Uniswap, gelistet, nachdem sie bei ihrem Vorverkauf Mitte Februar beeindruckende 4,97 Millionen Dollar eingenommen hatte.

BitMart ist auf Platz 14 im Ranking der größten Kryptobörsen weltweit mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen von 730 Millionen Dolla laut den Daten von CoinGecko. Die 2017 gegründete Börse hat ihren Hauptsitz auf den Cayman Islands. Die zweite Notierung am 15. März, HitBTC, ist 10 Jahre alt und listet derzeit mehr als 500 Coins. Die Börse hat ein 24-Stunden-Handelsvolumen von über 470 Millionen US-Dollar.

Die Tatsache, dass die beiden Börsen den Coin in das Programm nehmen, wird den MEMAG-Kurs nochmal beflügeln. In der Zwischenzeit kann auch berichtet werden, dass Meta Masters Guild am 7. März sein CoinGecko-Listing erhalten hat. Das Meta Masters Guild-Team plant für die kommenden Wochen weitere Börsennotierungen. Der MEMAG notiert derzeit bei einem Preis von 0,01780 Dollar.

MEMAG Staking lockt Token-Inhaber mit 75% Einführungsangebot

Die Inhaber von MEMAG-Token können sich zu Beginn des Staking-Programms freuen. Token-Inhaber, die am Staking teilnehmen, können bis Ende April als Einführungsangebot eine APY von bis zu 75% verdienen. Hier sind die vollständigen Details:

7-Tage-Lockup – 75% APY verfügbar vom 15. März bis Ende April als Einführungsangebot. Wenn man das Konto für die gesamte Dauer dieses Zeitraums (15. März bis Ende April) sperrt, erhält man zusätzliche 9 %.

30-Tage-Lockup – 7,5% APY

90-Tage-Lockup – 15% APY

Die 30- und 90-Tage-Lockups sind absichtlich so gestaltet, dass sie ein Gleichgewicht zwischen der Belohnung von Stakern und der Nachhaltigkeit herstellen. Meta Masters Guild ist der Meinung, dass es schon genug Krypto-Projekte gibt, die Investoren mit unrealistischen Renditen locken, nur damit das Protokoll zu einem späteren Zeitpunkt implodiert. Auch die Krypto-Community dürfte davon schon genug haben.

Um die Token zu staken, müssen die Inhaber einfach die memag.io-Homepage besuchen und auf die Schaltfläche „Staking“ klicken, um loszulegen. Sobald die Inhaber ihre Wallet verbunden haben, sehen sie die verschiedenen Sperroptionen, die im erscheinenden Menü verfügbar sind. Die Staker wählen den Zeitraum der Sperre, der ihnen am meisten zusagt, und die Menge der Token, die sie einsetzen möchten, und der Vorgang ist abgeschlossen. Nach dem Ablauf der Frist erhält man dort auch die Rewards.

Der Einsatz bietet den Inhabern eine Möglichkeit, vor dem Start des ersten Spiels Erträge zu erzielen. Aber auch nach dem Start der Spiele werden nicht alle Token mit dem Spielen oder dem Kauf von Items verbunden sein, so dass die Staking-Funktion den MEMAG-Inhabern auch weiterhin ein passives Einkommen ermöglicht.

Das Studio Gamearound entwickelt das erste Spiel – Meta Kart Racers

Meta Masters Guild hat bereits sein erstes Spielestudio – Gamearound – an Bord, und die Entwicklung des Spiels Meta Kart Racers, an dem es arbeitet, schreitet zügig voran. Gamearound ist ein erfahrener Spieleentwickler, der bereits Spiele für Unternehmen wie Boohoo entwickelt hat, einem äußerst erfolgreichen Online-Modehändler mit einem Umsatz von über 1 Milliarde Dollar.

Meta Masters Guild hat es sich zum Ziel gesetzt, die Form des „Play-to-Earn“ (P2E) zu verändern und auf „Play-and-Earn“ zu setzen. Mit anderen Worten: Die Gilde will P2E neu definieren, so dass es nicht darum geht, für langweilige Spiele bezahlt zu werden. Stattdessen liegt der Schwerpunkt auf einem spannenden und fesselnden Gameplay, zu dem auch die Möglichkeit gehört, sich im Spiel Vermögenswerte zu verdienen und zu besitzen.

Mit diesem Ansatz wird Meta Kart Racers sowohl in einer kostenlosen, als auch in einer Play 2 Earn Version verfügbar sein. Wie alle Spiele der Gilde wird auch Meta Kart Racers auf mobilen Endgeräten veröffentlicht, um Millionen von Gelegenheitsspielern auf der ganzen Welt anzusprechen.

In der P2E-Version verdienen die Spieler durch ihre Aktivitäten im Spiel GEMS und können außerdem seltene NFTs gewinnen. Um mit Meta Kart Racers loszulegen, wählt man seinen Lieblingsfahrer und sein Lieblingskart aus und wählt dann eine der vielen Rennstrecken. Auch im Arcade-Modues kann das Game gespielt werden und NFTs und Coins einbringen. Alle NFTs der Meta Masters Guild sind nach dem Kauf spielbare Charaktere im Game und werden in 3D gerendert.

Meta Masters Guild – Eine mobile Gaming Plattform, die alles verändert

Meta Masters Guild zielt auf den Bereich der mobilen Play-to-Earn-Spiele ab, was bedeutet, dass die Produktionskosten viel niedriger sind als bei Konsolenspieleherstellern. MEMAG-Token erhalten ihren Wert durch ihren Nutzen als native Token des Ökosystems. Die Spieler werden mit dem $MEMAG-Token auf das Ökosystem zugreifen, und die Belohnungen werden in dieser Währung ausgezahlt. Die Nutzer werden natürlich auch in der Lage sein, die Token zu handeln, zusätzlich zu dem oben beschriebenen Staking. Ein Beweis für das enorme Potenzial des Web3-Gaming-Bereichs war der sprunghaft ansteigende Wert des AXS-Tokens des Axie Infinity-Ökosystems – An seinem Höschststand stieg sein Wert auf das 1.000-fache.

Meta Masters Guild will Axie Infinity nicht nachahmen, sondern es mit Spielen, die die Spieler tatsächlich spielen wollen, verbessern. Hier sollen Gamer ins Ökosystem kommen, weil die Spiele Suchtpotenzial haben und nicht nur, um das Coin-Earning auszuschlachten. Wer Meta Masters Guild dabei helfen will, noch weiter zu wachsen und für die Arbeit belohnt werden will, kann am 100.000 Dollar Giveaway teilnehmen – alle Details dazu gibt es hier.

Jetzt an der Krypto-Gaming-Revolution beteiligen und in Meta Masters Guild und den MEMAG-Token investieren.

