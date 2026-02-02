Der Yen-Vorteil 02.02.2026 03:45:34

Metaplanet und Strategy im Vergleich: Welches ist die bessere Bitcoin-Aktie?

Metaplanet und Strategy im Vergleich: Welches ist die bessere Bitcoin-Aktie?

Strategy dominiert die Krypto-Treasury-Welt, doch das japanische Unternehmen Metaplanet macht mit einem Vorteil auf sich aufmerksam. Ein Vergleich der beiden Bitcoin-Schwergewichte.

• Strategy hält laut Bitcoin Treasuries 687.410 BTC im Wert von rund 65,6 Milliarden US-Dollar
• Der durchschnittliche Kaufpreis von Strategy liegt bei 75.355 US-Dollar pro Bitcoin
• Metaplanet ist mit 35.102 BTC der größte börsennotierte Bitcoin-Halter Asiens

Zwei Unternehmen, eine Strategie, unterschiedliche Risiken

Strategy, das im Februar 2025 umbenannte Unternehmen (ehemals MicroStrategy), gilt als Pionier unter den börsennotierten Bitcoin-Käufern. Wie aus Daten von Bitcoin Treasuries hervorgeht, hält das Unternehmen von Michael Saylor mittlerweile 687.410 BTC im Wert von rund 65,6 Milliarden US-Dollar. Der durchschnittliche Kaufpreis liegt bei 75.355 US-Dollar pro Coin. Allein Anfang Januar 2026 stockte Strategy seinen Bestand um weitere 13.627 BTC für etwa 1,2 Milliarden US-Dollar auf.

Doch genau hier liegt das Problem: Strategy finanziert seine aggressiven Zukäufe primär über die Ausgabe neuer Aktien. Laut Bitcoin Treasuries beträgt der sogenannte mNAV-Wert (Multiple to Net Asset Value), also das Verhältnis zwischen Börsenbewertung und dem inneren Wert der gehaltenen Bitcoins, derzeit nur noch 0,75. Sinkt dieser Wert unter 1,0, würden neue Kapitalerhöhungen die Altaktionäre massiv verwässern, was weitere Finanzierungsrunden nahezu unmöglich machen könnte.

Metaplanets struktureller Vorteil: der schwache Yen

Hier kommt das japanische Unternehmen Metaplanet ins Spiel. Als größter börsennotierter Bitcoin-Halter Asiens verfügt das Unternehmen laut Bitcoin Treasuries über 35.102 BTC im Wert von rund 3,35 Milliarden US-Dollar. Der entscheidende Unterschied: Metaplanet weist einen mNAV von 1,31 auf, also deutlich höher als Strategy.

Der Krypto-Analyst Adam Livingston sieht einen strukturellen Vorteil in der Währungssituation, wie wallstreet-online berichtet. Während Strategy seine Verbindlichkeiten in US-Dollar bedient, zahlt Metaplanet seine Kupons in japanischen Yen. Da der Yen sowohl gegenüber Bitcoin als auch gegenüber dem US-Dollar an Wert verliert, sinken die realen, in Bitcoin denominierten Kosten von Metaplanets Anleihen stetig. Strategys US-Dollar-Verbindlichkeiten hingegen bleiben stabiler.

Finanzierungsmechanismen im Vergleich

Wie CoinDesk am 14. Januar 2026 berichtete, nähert sich Metaplanets Aktienkurs der kritischen Marke von 637 Yen, ab der das Unternehmen sein sogenanntes "Moving Strike Warrant"-Programm reaktivieren kann. Dieses Programm ermöglicht die Ausgabe von bis zu 210 Millionen neuen Aktien in zwei Tranchen, deren Erlöse direkt in Bitcoin-Käufe fließen würden. Bei einem mNAV über 1,0 ist diese Verwässerung für Altaktionäre wertschaffend statt wertvernichtend.

Strategy hingegen steht vor einem Dilemma: Ohne nennenswerte operative Cashflows ist das Unternehmen vollständig auf den Kapitalmarkt angewiesen. Sollte der Bitcoin-Kurs korrigieren und der mNAV weiter unter 1,0 fallen, könnte sich die wichtigste Geldquelle des Unternehmens erschöpfen. Für Anleger, die einen gehebelten Zugang zu Bitcoin suchen, könnte Metaplanet mit seinem günstigeren mNAV und dem Währungsvorteil die attraktivere Alternative darstellen. Voraussetzung ist allerdings, dass sie das Währungsrisiko des Yen und die geringere Liquidität der japanischen Aktie in Kauf nehmen.

D. Maier / Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Krypto-Revolution in den USA: Wyoming führt als erster Bundesstaat eigenen Stablecoin ein
Was man über Krypto-Gaming wissen sollte - und welche Optionen sich für Investoren bieten
Krypto Broker Vergleich: Worauf Sie achten sollten
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Quality Stock Arts / Shutterstock.com,Strategy

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1861
0,0000
0,00
Japanischer Yen
183,609
0,0000
0,00
Britische Pfund
0,866
0,0000
0,00
Schweizer Franken
0,9164
0,0000
0,00
Hongkong-Dollar
9,2664
0,0000
0,00
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:21 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03:19 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen