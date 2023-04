Metaverse für die Rekrutierungsplattform DeeLance sammelt seit dem Start 100.000 Dollar ein – Jetzt noch vor der Preiserhöhung in Phase 2 einsteigen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Mittwoch, 12. April 2023 – Die auf dem Metaverse basierende kommerzielle Rekrutierungsplattform DeeLance für alle Bereiche vom Personalwesen bis zum Lieferkettenmanagement hat innerhalb einer Woche 100.000 US-Dollar von Investoren erhalten. Käufer können bei einem Einstieg heute zu einem Preis von 0,025 USDT einen Buchgewinn von 112 % mitnehmen, da der $DLANCE-Token zu einem Startpreis von 0,053 USDT an den Kryptobörsen gelistet wird.

Am 10. April nahm das DeeLance-Team an einem Binance Live AMA mit Crypto Jamie teil, das die Community über die neuesten Projektentwicklungen auf dem Laufenden hält. DeeLance bringt Wirtschaftsakteure auf einem Marktplatz zusammen, auf dem Geschäfte auf revolutionär neue und sehr effiziente Weise abgewickelt werden. Obwohl das Ökosystem als Vermittlungsdienst für Käufer und Verkäufer im HR-Bereich fungiert, ist es viel mehr als das.

In erster Linie nutzt DeeLance die Technologie der nicht-fungiblen Token (NFT), um das Eigentum an den auf Bestellung produzierten Arbeitspaketen zu sichern. Aber DeeLance ist viel mehr als nur eine Plattform für Freiberufler und Personalvermittler.

Obwohl das Metaverse-Konzept in mancher Hinsicht vielleicht etwas überbewertet wurde, insbesondere auf der Ebene der virtuellen Realität und der Navigation in 3D-Räumen, wird das Paradigma in seiner bestehenden, häufigeren 2D-Form als Desktop-basierte Interaktion am ehesten verwirklicht werden. Das ist genau der Ansatz, den das DeeLance-Blockchain-Ökosystem verfolgt – Hier ist keine VR-Brille erforderlich!

Entdecken Sie den Nutzen von DLANCE-Token – gründen Sie Ihr Unternehmen im DeeLance-Metaverse

Stellen Sie sich vor, Sie gründen ein Büro für Ihre Dienstleistung im DeeLance-Metaverse. Sagen wir, es ist eine Agentur, die Texte anbietet (Content, Copywriting, .. ). Angenommen, Sie haben bereits $DLANCE-Tokens in Ihrer Krypto-Wallet, dann kaufen Sie zunächst etwas DeeLance-Land, das als NFT dargestellt wird.

Dann erzählen Sie den Leuten in der schnell wachsenden DeeLance-Welt von Ihrem Service. Um deren Aufmerksamkeit zu erregen, müssen Sie möglicherweise für Werbeflächen bezahlen. Sie könnten am Schaufenster Ihres Büros werben oder vielleicht in einem nahe gelegenen Gemeindezentrum oder an der Seite eines großen Gebäudes, in dem ein anderer DeeLance-Nutzer Flächen vermietet.

Vielleicht haben Sie nicht genug DLANCE Token, um ein Grundstück zu kaufen und ein Büro zu bauen, also mieten Sie stattdessen. Das Geld, das Sie gespart haben, können Sie nun verwenden, um Agenten einzustellen, die im virtuellen Raum arbeiten und für Ihre Agentur für Schreib- und Contentdienstleistungen werben.

Kontakte und Interessenten, die von Ihren Agenten gewonnen werden, möchten vielleicht mehr über Ihr Unternehmen und Ihre Dienstleistungen erfahren, bevor sie sich zur Zusammenarbeit bereit erklären. Warum organisieren Sie nicht ein Treffen für sie? Es könnte Sitzungen für die verschiedenen Arten von redaktionellen Inhalten geben, vom Schreiben von Leitfäden bis zur Vorbereitung von Pressemitteilungen oder dem Schreiben von Webinhalten.

Jede Sitzung könnte Beispiele für die Zusammenarbeit Ihres Unternehmens mit den Kunden, Musterbeispiele für die Arbeit, den Korrekturleseprozess und die Verwaltung von Kundenänderungen und anderen Anfragen enthalten.

Intime Geschäftsbeziehungen und die Reichweite und Flexibilität von ungebundenen Räumen

Anstatt dies alles in einer seelenlosen Softwareumgebung zu tun, bietet das DeeLance-Metavese einen ansprechenderen und konstruktiveren Rahmen für den Aufbau von Arbeitsbeziehungen. Es ist natürlich nicht die reale Welt, aber es hat etwas von ihrer Intimität. Auf diese Weise werden Vertrauen und Zuversicht sowohl auf geschäftlicher Ebene als auch bei den Kunden aufgebaut.

Man könnte sogar behaupten, dass das Metaverse und der DeeLance-NT-Marktplatz zusammen eine gewisse Annäherung an die reale Welt bieten können, denn so wurde das Geschäft des Geldverdienens schon seit Generationen betrieben. Und das Metaverse ist in einer anderen Hinsicht besser als die alten Wege, die in der Web2-Welt beschritten werden. Durch die Loslösung vom physischen und geographischen Raum wird es möglich, dass sich die Avatare von Einzelpersonen oder anderen Parteien treffen, auch wenn sie physisch vielleicht Tausende von Kilometern voneinander entfernt sind.

Im DeeLance-Ökosystem bilden Metaverse, NFT-Marktplatz, Freiberufler- und Stellenvermittlungsplattformen ein nahtloses interaktives Ganzes. Vielleicht möchten Sie das gesamte Ökosystem nutzen, vielleicht auch nur einen Teil – das bleibt Ihnen überlassen, denn DeeLance ist unendlich flexibel und einfach zu navigieren.

DLANCE-Token-Utility – eine Welt voller Möglichkeiten und erweiterbarem Wert

Der $DLANCE-Token bietet Zugang zu all den oben beschriebenen Möglichkeiten und Produkten. Dieser vielfältige Nutzen ist die Grundlage für das erweiterbare Wertversprechen des $DLANCE-Tokens. Darüber hinaus bildet der DeeLance NFT-Marktplatz das Rückgrat eines Ökosystems, das auch den Austausch von Produkten und Dienstleistungen auf digitaler und nicht-digitaler Ebene ermöglicht. Auch wenn es nicht allgemein bekannt ist, können NFTs verwendet werden, um nicht-digitale Gegenstände zu repräsentieren, die physisch vorhanden sind. Produkte, die außerhalb des DeeLance-Metaverse existieren, können als NFTs dargestellt werden, seien es Immobilien oder Kunst.

Noch einen Schritt weiter gedacht, könnten diese nicht-digitalen Gegenstände im Metaverse in einer fraktionierten Weise zum Verkauf angeboten werden. Ein Gemälde zum Beispiel könnte in Teilen verkauft werden, was vor der Einführung von NFTs und Dienstleistungen wie dem DeeLance NFT-Marktplatz nicht möglich war. Es sollte auch nicht übersehen werden, wie wichtig es auf einem Marktplatz für digitale Arbeiten ist, das Eigentum nachweisen zu können.

Kommerzielle Transaktionen müssen auf sichere und transparente Weise stattfinden, damit alle Parteien sich über den Umfang ihrer vertraglichen Verpflichtungen sicher sein können. DeeLance NFTs lösen dieses grundlegende Problem nicht nur für Auftraggeber und Freiberufler, sondern für alle kommerziellen Akteure im Metaverse.

Riesige Marktchancen für DeeLance – wie kann man DLANCE-Token kaufen?

Laut ecommerceDB könnten die Marktsegmente des Metaverses bis zum Jahr 2027 einen Wert von 335 Milliarden US-Dollar erreichen, verglichen mit 39 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 – ein massiver Anstieg von 759 %. Allein auf das E-Commerce-Segment entfallen 16 Milliarden Dollar der Bewertung von 2022, womit es der größte Sektor ist. Hinzu kommt die Personalvermittlungsbranche, die laut IBISWorld weltweit einen Umsatz von 761 Mrd. USD erzielt, was einen riesigen Markt für das Geschäftsmodell von DeeLance darstellt.

$DLANCE läuft auf der Ethereum-Blockchain – dem Krypto-Protokoll Nr. 1 für Geschäfts- und Handelsanwendungen – und wird derzeit in Stufe 1 des sechsstufigen Vorverkaufs mit 0,025 $ bewertet. Anleger können $DLANCE mit Ethereum (ETH), Tether (USDT) oder mit einer Karte über das Transak-Zahlungsnetzwerk kaufen. Die erste Stufe des Vorverkaufs von DeeLance endet in 5 Tagen. Zu diesem Zeitpunkt wird der Tokenpreis in Stufe 2 auf 0,029 $ steigen.

Kryptoanalysten sagen bereits voraus, dass das DeeLance-Projekt eines der nächsten im Kryptobereich sein könnte, die einen sprunghaften Preisanstieg bei seinem Token – dem $DLANE – erleben könnte. 2023 ist das Jahr des Web3 und DeeLance steht an der Spitze einer Geschäftsrevolution, die für jeden offen ist und jedem die Möglichkeit gibt, sich zu beteiligen.

Jetzt $DLANCE im Presale sichern.







