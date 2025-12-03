|
03.12.2025 14:30:18
Michael Saylor, Nayib Bukele, Tom Lee Stand Firm Amid Crypto Sell-Off — Here Are Entities Buying Bitcoin, Ethereum Dips Aggressively
This article Michael Saylor, Nayib Bukele, Tom Lee Stand Firm Amid Crypto Sell-Off — Here Are Entities Buying Bitcoin, Ethereum Dips Aggressively originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1677
|
0,0003
|
|
0,03
|Japanischer Yen
|
180,91
|
-0,2400
|
|
-0,13
|Britische Pfund
|
0,8754
|
0,0011
|
|
0,13
|Schweizer Franken
|
0,9343
|
0,0012
|
|
0,13
|Hongkong-Dollar
|
9,088
|
0,0026
|
|
0,03
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX rutscht ins Minus -- DAX legt zu -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich mit Gewinnen - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktiennmarkt zeigt sich mit leichten Verlusten. Der DAX gewinnt im Donnerstagshandel. In Asien notieren die Börsen uneinheitlich.