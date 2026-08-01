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01.08.2026 19:31:00
Michael Saylor Has Paused Strategy's Regular Bitcoin Buys. What Does That Mean for MSTR Stock?
The world's largest Bitcoin treasury company isn't buying much Bitcoin lately. Michael Saylor's Strategy (NASDAQ: MSTR) has gone five weeks without a Bitcoin acquisition. Its last reported purchase was during the week of June 15 through June 21, when it bought 520 BTC for $35 million. That's an average purchase price of $67,068, which is higher than Bitcoin's price at the time of this writing (July 29).This pause is another shift in Strategy's approach, following its Bitcoin sale in late May 2026. It has since reported two more sales in late June and early July. Both moves are a sign that the business model Strategy popularized isn't working anymore.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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