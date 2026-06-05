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05.06.2026 21:30:00
Michael Saylor Just Sold Some of His Bitcoin. Here's Why That Matters for Bitcoin Investors.
Strategy (NASDAQ: MSTR), formerly known as MicroStrategy, transformed from a slow-growth software company into the world's largest corporate holder of Bitcoin (CRYPTO: BTC) over the past six years. It now holds 843,706 Bitcoins, which are worth $51.6 billion as of this writing.That's 82% of its enterprise value of $62.9 billion. However, it paid an average price of $63,867 per Bitcoin -- which is higher than its current price of about $61,000. Strategy's co-founder and executive chairman, Michael Saylor -- who oversaw its transformation into a Bitcoin treasury company -- also ordered its sale of 32 Bitcoins for $2.5 million between May 26 and May 31.That was a drop in the pond for Strategy, but it marked its first Bitcoin sale since 2022. Does that sale suggest that Bitcoin investors should brace for even deeper declines this year?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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