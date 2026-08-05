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05.08.2026 21:10:00
Michael Saylor's Strategy Approved a Multi-Billion Dollar Bitcoin Sale to Fund Stock Buybacks. Here's What It Means for MSTR Shareholders.
Strategy (NASDAQ: MSTR), once known as MicroStrategy, owns 842,138 Bitcoins (CRYPTO: BTC) with a market value of $54.5 billion. That makes Strategy Bitcoin's largest corporate investor with roughly 4% of the cryptocurrency's total supply on its balance sheet. Strategy started hoarding Bitcoin back in 2020. Its share count has more than quadrupled over the past six years as it issued additional shares and convertible debt to fund those purchases. Its chairman, Michael Saylor, who led Strategy's transformation from a software company into a Bitcoin hoarder, also said he would "never" sell his own Bitcoin.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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