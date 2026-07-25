|
25.07.2026 02:30:00
Michael Saylor's Strategy Just Unveiled a New Bitcoin Banking Index. Here's What That Signals for MSTR Stock.
Strategy (NASDAQ: MSTR) is the largest single holder of Bitcoin on the planet. It holds almost 844,000 units of the top cryptocurrency on its balance sheet.This has worked out well at certain times. At Bitcoin's peak last October, Strategy shares had rocketed 2,300% higher over the prior five years. But since the digital asset is currently in a bear market, Strategy's stock trades 79% below its record.Despite the disappointing price action, the business continues to advance its efforts to integrate the leading cryptocurrency into the traditional financial services industry, further legitimizing the digital asset. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1373
|
-0,0007
|
|
-0,06
|Japanischer Yen
|
186,4
|
0,0100
|
|
0,01
|Britische Pfund
|
0,8545
|
-0,0001
|
|
-0,02
|Schweizer Franken
|
0,9303
|
0,0010
|
|
0,10
|Hongkong-Dollar
|
8,9196
|
-0,0038
|
|
-0,04
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX letztlich fester -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus der Handelswoche -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die Wall Street zeigte sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. An den Märkten in Fernost ging es am Freitag bergab.