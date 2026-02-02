|
02.02.2026 11:59:00
Michael Saylor’s Strategy sees bitcoin trade below the purchase price of its holdings
The bitcoin holdings of Michael Saylor’s Strategy were briefly underwater in a sign of the unwinding in cryptocurrency value this year.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1819
|
0,0027
|
|
0,23
|Japanischer Yen
|
184,067
|
0,6570
|
|
0,36
|Britische Pfund
|
0,8628
|
0,0000
|
|
0,00
|Schweizer Franken
|
0,9159
|
-0,0035
|
|
-0,38
|Hongkong-Dollar
|
9,2326
|
0,0218
|
|
0,24
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich im Plus -- DAX schließt wenig verändert -- Asiens Börsen schlussendlich höher
Der heimische Markt präsentierte sich mit Zuschlägen. Der deutsche Leitindex fiel knapp ins Minus zurück. Die US-Börsen zeigen sich mit roten Vorzeichen. Am Dienstag schlossen die Börsen in Fernost mit Gewinnen.