Michael Saylor’s Strategy sees bitcoin trade below the purchase price of its holdings

The bitcoin holdings of Michael Saylor’s Strategy were briefly underwater in a sign of the unwinding in cryptocurrency value this year.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1819
0,0027
0,23
Japanischer Yen
184,067
0,6570
0,36
Britische Pfund
0,8628
0,0000
0,00
Schweizer Franken
0,9159
-0,0035
-0,38
Hongkong-Dollar
9,2326
0,0218
0,24
Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich im Plus -- DAX schließt wenig verändert -- Asiens Börsen schlussendlich höher
Der heimische Markt präsentierte sich mit Zuschlägen. Der deutsche Leitindex fiel knapp ins Minus zurück. Die US-Börsen zeigen sich mit roten Vorzeichen. Am Dienstag schlossen die Börsen in Fernost mit Gewinnen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

