|
06.05.2026 21:08:32
Mike Novogratz Gives CLARITY Act 70% Odds—And Predicts How Bitcoin Will Surge To $100,000
This article Mike Novogratz Gives CLARITY Act 70% Odds—And Predicts How Bitcoin Will Surge To $100,000 originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1768
|
0,0018
|
|
0,15
|Japanischer Yen
|
184,05
|
0,3500
|
|
0,19
|Britische Pfund
|
0,864
|
-0,0005
|
|
-0,06
|Schweizer Franken
|
0,9153
|
0,0005
|
|
0,05
|Hongkong-Dollar
|
9,216
|
0,0092
|
|
0,10
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX in Grün -- DAX stabil -- Asiens Börsen schließlich im Plus - Starke Gewinne in Tokio
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit positiven Vorzeichen, während sich der deutsche Aktienmarkt wenig bewegt präsentiert. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.