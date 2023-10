Mina Kurs Prognose: MINA Coin verzeichnet gerade extrem hohes Transaktionsvolumen! Alle Infos und technische Details für das Mina-Upgrade!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

MINA ist die native Kryptowährung des Mina Protocol, der weltweit ersten Zero Knowledge Proofs Blockchain. Und genau dieser Coin verzeichnete innerhalb kürzester Zeit einen signifikanten Preisanstieg von über 90 % in nur 24 Stunden.

Das Ziel des Projektes ist es, die stärkste dezentralisierte und skalierbare Blockchain im Mainstream zu werden. Mithilfe von Zero-Knowledge-Proofs schafft Mina die notwendige Infrastruktur, um demokratisch und sicher von der Community gesteuert zu werden.

Gründe für den Preisanstieg von MINA

Grund Details Trading Paar für MINA auf Upbit MINA/KRW (Koreanischer Won) Integration von Mina Protocol auf Bitcointry Web3 Krypto Exchange Testworld Track 3 Update Vorbereitung auf großes Upgrade Hohes Arbeitsaufkommen für SNARK Mehr Vertrauen in MINA-Blockchain

Was ist gerade bei MINA los?

Die Community hat jüngst den Start des Testnet der Mission 2.0 Track 3 angekündigt, das als Test für die Netzwerkleistung dass einen wichtigen Schritt in Richtung des bevorstehenden großen Mina-Update darstellt. Die Entwickler haben monatelang daran gearbeitet und bringen mit dem großen Upgrade eine einfachere zkApp-Programmierbarkeit in das Mina-Mainnet.

Es ist in vier Tracks unterteilt, wobei sich Track 3 speziell auf das gründliche Testen der Netzwerkleistung mit den neuen Funktionen und Verbesserungen konzentriert. Die Tests vor Track 3 waren erfolgreich, einschließlich interner Clustertests, Fehlerbehebungen und vielem mehr. Die Ziele des Testplans sind ehrgeizig und zielen darauf ab, das Netzwerk an seine Grenzen zu bringen, um Robustheit und Zuverlässigkeit sicherzustellen.

Die Mina-Community hatte über die neuen Funktionen abgestimmt und sich für folgende Verbesserung entschieden:

Upgrade auf Kimchi, ein neues Proof-System Einfachere zkApp-Programmierbarkeit mit o1js Entfernung von Supercharged Rewards

Was ist Kimchi Mina?

Kimchi ist das Update des bestehenden Proof-Systems, mit dem die Mina-Blockchain eine feste Größe von etwas 22KB beibehält. Außerdem kann Kimchi den Datenschutz und die lokale Ausführung von Smart Contracts ermöglichen.

Kimchi basiert auf PLONK, einem Beweissystem, das 2019 von Ariel Gabizon, Zachary J. Williamson und Oana Ciobotaru veröffentlicht wurde.

Was ist o1js Mina?

O1js ist ein Code, der Methoden und Datentypen bereitstellt, die beweisbar sind. In einer zkApp kann dieser Code verwendet werden, um zu beweisen, dass der Aussteller einen geheimen Wert kennt, dessen Hash aber öffentlich bekannt ist. Das Geheimnis wird dabei aber nicht preisgegeben.

Der O1js Code ist einfaches TypeScript (TS) und wird als normales TS ausgeführt. Man könnte o1js eine eingebettete domänenspezifische Sprache (DSL) nennen. TypeScript enthält die grundlegenden Funktionen von JavaScript und wird für die client- sowie serverseitige Entwicklung von Anwendungen benötigt.

Was sind Supercharged Rewards Mina?

Die erhöhte Blockbelohnungsrate (Supercharged Rewards) von Mina sollte ursprünglich einem schrittweisen Zeitplan folgen. Die bis zu 24 % Belohnungen für das Staking der MINA-Token wurde vom Mina Protokoll eingeführt. Die Community entschied sich aber nun gegen diese hohen Staking-Rewards, nachdem das Mainnet live ging. Die doppelt so hohe Belohnungen für einige Konten war an bestimmte Bedingungen gekoppelt.

Für die nächsten rund 45 Tage ist aufgrund des Tests mit Netzwerkausfällen zu rechnen, bis das volle Vertrauen in das Netzwerk erreicht ist. Der Schwerpunkt liegt auf der Simulation von Mainnet-ähnlichen Bedingungen, bei der jedes einzelne Ergebnis sorgfältig analysiert wird. Bei den durchgeführten Experimenten werden verschiedene Variablen getestet, darunter TPS-Zahlen (Transaktion pro Sekunde), Transaktionstypen, Anzahl der Knoten und mehr.

Die aktuellen Mina Coin News

Schon im Juli dieses Jahre war die kleinste Blockchain am Markt unter den Gewinnern einer kleinen Kursrallye. Die kleinste Layer-1-Blockchain konnte sich im Sommer über 9 Prozentpunkte Kursgewinn freuen.

Der Testnet Launch ist nur einer der wichtigen Einflussfaktoren für den aktuellen Wertzuwachs des MINA Coins. Auch die Nachricht, dass schon über 300.000 Blöcke seit Genesis produziert wurden, belegt das hohe Wachstumspotenzial von MINA.

Die auf eine feste Größe komprimierte Mina-Blockchain kann auf dem Smartphone ausgeführt werden. Die jetzt ankündigten Verbesserungen betreffen vor allem den Datenschutz und das dezentrale Identitätsmanagement.

Der Abgleich von vertraulichen Informationen wie Kontoständen ist bei Mina möglich, ohne dass Kommunikationspartner ihre Daten offenbaren müssen.

Jeder im Netzwerk kann Transaktionen in der Blockchain auf die enthaltenen Beweise überprüfen und so bestätigen, dass er eine zkApp korrekt ausgeführt hat.

Hat Mina Zukunft?

Mina ist eine besonders „leichte“ Blockchain mit einer festen Blockgröße von nur 22KB. Die verwendeten Smart Contracts haben einzigartige Eigenschaften. zkApps wahren die Privatsphäre der Benutzer. Sie verwenden Kryptografie, um zu beweisen, dass etwas tatsächlich wahr ist, ohne den Kontext oder zusätzliche Informationen zu dieser Tatsache preiszugeben.

Anwender können mit diesen Smart Contracts und dem Nachweis ihrer persönlichen Daten interagieren, ohne ihre persönlichen Daten weitergeben zu müssen. Entwickler brauchen die sensiblen Daten ihrer Benutzer daher auch nicht hosten oder schützen, was eine Entlastung und eine verbesserte Sicherheit bedeutet. zkApps können zudem gegen eine Pauschalgebühr unbegrenzt Off-Chain-Berechnungen durchführen und das Web2 mit dem Web3 verbinden.

Track 3 progress so far



All nodes are connected and the network is stable!



Next up, load testing https://t.co/Y1MNZtJzYJ — Mina Protocol (@MinaProtocol) October 25, 2023

Andere Blockchains interagieren nicht mit dem Internet. Das bedeutet, dass reale Informationen für Blockchain-Anwendungen tabu sind, was deren Umfang und Nutzen einschränkt. Aber Minas zkApps können privat mit jeder Webseite interagieren und auf verifizierte reale Daten zugreifen, um sie in der Kette zu verwenden.

Benutzer haben derzeit keine Kontrolle und keine Alternativen zur Herausgabe ihrer persönlichen Daten im Austausch für die Teilnahme an der digitalen Welt. Aber die zkApps von Mina geben Anwendern wieder die Macht über ihre privaten Daten. So behalten sie die Kontrolle über die Verwendung und Weitergabe ihrer Daten.

Ins Web3 kommen Anleger auch mit Launchpad.XYZ, einer Plattform für den niedrigschwelligen und barrierefreien Zugang zu den relevanten Funktionen und Bereichen im Internet der Zukunft.

Fazit: Mina will die Technologie entwickeln, die die Menschen uneingeschränkt in dezentrale Ökosysteme bringt und dabei jedem Anwender den Zugang über das Smartphone ermöglicht, und zwar ohne, dass seine persönlichen Daten gefährdet sind oder er auf zentrale Vermittler vertrauen muss. Der erlaubnisfreie Zugang zu Kryptowährungen gehört ebenfalls dazu, inklusive den leistungsstarken und benutzerorientierten Werkzeugen, die das ermöglichen.

Jeder Benutzer von Mina ist ein vollständiger Knoten und kann eine Peer-to-Peer-Verbindung ohne Zwischenhändler herstellen. Außerdem greifen Entwickler und Benutzer schnell und direkt auf das Mina-Netzwerk zu und können es überprüfen. Mina bietet nicht nur eine sehr leichte Blockchain, sondern auch ein privates, vertrauenswürdiges Tor zwischen der realen Welt und der Kryptowelt.

Ziel ist der Aufbau einer sicheren, demokratischen Infrastruktur für alle Menschen. Launchpad.XYZ unterstützt den Ansatz, in dem es eine Web3-Plattform für Trader und Anwender zur Verfügung stellt.

