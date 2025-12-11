|
11.12.2025 11:56:58
«Mission erfüllt»: Blockchain Association for Finance zieht Schlussstrich
Die Blockchain Association for Finance (BAF) wird aufgelöst. Die in diesem Rahmen gegründete Plattform Wecan Comply soll als Unternehmen weitergeführt werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
