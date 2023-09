Mit dem KI-Chatbot Apollo wird das Krypto-Trading zum Kinderspiel! Telegram Tradingsignale direkt in die Inbox! 📨

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Bei einem Chatbot handelt es sich um ein Computerprogramm, das mithilfe intelligenter Technologien menschliche Sprache verstehen und mit automatisierten Antworten auf Fragen und Aussagen reagieren kann. Die Sprachassistenten verwenden dazu neben Künstlicher Intelligenz die natürliche Sprachverarbeitung NLP.

Natural Language Processing NLP wird auch als linguistische Datenverarbeitung bezeichnet. Damit sind KI-Chatbots in der Lage, die Nutzerintention zu erkennen und den Inhalt von Fragen zu verstehen. Außerdem lernen die Computerprogramme aus existierenden Dialogen eigenständig hinzu. Sie lassen sich darüber hinaus beim Trading einsetzen. Das gilt auch für den jüngst vorgestellten Trading-Bot für Telegram von Launchpad.XYZ, Apollo.

Mit ChatGPT und Apollo zum erfolgreichen Trader

Schon 2019 hatten die Tradingplattformen cTrader und MetaTrader 4/5 bekannt gegeben, einen intelligenten Chatbot in ihre Handelssoftware zu implementieren. Mit dem aufkommenden Hype um KI vor ein paar Monaten ist das Thema vermehrt in der Öffentlichkeit aufgekommen und KI-Chatbots wurden auch für Krypto-Anleger interessant. Es ist auch häufig der Begriff der Trading-Robots zu lesen, wie Coincierge in einer aktuellen Meldung berichtet.

Kryptowährung Launchpad.XZY Kürzel $LPX Blockchain Ethereum Token Supply 1 Milliarde Token Live Q3/2023 Staking Stake-2-Earn Staking-Rewards Mindestbetrag 50 $ / 50 EUR Trading DEX/CEX Preis im Pre-Sales aktuell 0,0445 $ JETZT TRADEN! Strategie langfristig, HODLen Kategorie AI-Coin Token kaufen mit ETH, USDT, BNB, Kreditkarte Pre-Sale Ende 01.01.2024 Bonus Bis 20 %

Bei Trading-Bots wird die Fähigkeit des Verstehens menschlicher Sprache und Nutzerintention um eine wesentliche Aufgabe ergänzt, und zwar um die, eigenständig Befehle auszuführen. So können intelligente Algorithmen Automatismen steuern, die den Anlegern das Handeln abnehmen.

Erfolgreiche Trader verlassen sich nicht alleine auf ihr Glück. Sie erhalten wertvolle Unterstützung durch verschiedenste Methoden und Tools, etwa technische Indikatoren. Um auf dem Kryptomarkt dauerhaft effizient und gewinnbringend zu agieren, ist in der heutigen Zeit intelligente Software hilfreich und oftmals schon zwingend erforderlich.

Das liegt an der zunehmenden Komplexität des schnell rasch wachsenden Krypto-Ökosystems. Immerhin gibt es nur 14 Jahre nach dem Aufkommen von Bitcoin Schätzungen zufolge bereits mehr als 23.000 Kryptowährungen.

Launchpad.XYZ launcht KI-Chatbot für Kryptotrader

Auch der KI-Chatbot von Launchpad.XYZ bietet Händlern wertvolle Unterstützung in schwierigen Zeiten. Erst Anfang des Monats hatte die innovative Plattform die Veröffentlichung des LP-Quotienten angekündigt. Dabei handelt es sich um ein von den Entwicklern der Plattform programmiertes Ranking-System, dass vorab bewertet, ob ein Coin Potenzial haben könnte oder nicht.

Doch im Interesse der Anleger steht vor allem der KI-Chatbot Apollo, der an den Krypto-Börsen hilfreich sein kann. Die Technologie der Künstlichen Intelligenz hat in den vergangenen Jahren in verschiedenen Bereichen immense Fortschritte gemacht.

Die Prognosen sind heute so effizient, dass immer mehr große Vermögensverwalter, aber auch private Anleger, diese in den Handel und die Entscheidungen mit einbeziehen.

Mit dem KI-Chatbot Apollo von Launchpad.XYZ lassen sich Markttrends aktualisieren und fundierte Entscheidungen auf Basis von Daten und Fakten treffen. Der KI-Chatbot hat das Potenzial dafür und verhilft Anlegern zukünftig zu datenbasierten Handlungsempfehlungen.

Das Thema KI für Privatinvestoren ist auch deshalb so interessant, weil gerade Anfänger oftmals hohe Hemmungen haben, in den noch recht jungen Kryptomarkt zu investieren. Aber mit Apollo lassen sich beispielsweise:

Frühzeitige Trends erkennen

Zusammenhänge aufzeigen

Handlungsempfehlungen erhalten

Hinweise auf Krypto ICOs erhalten

Neue Coins innovativ sortieren

Intelligente Suchen durchführen

Der Apollo KI-Bot von Launchpad.XYZ lernt kontinuierlich aus den Erfahrungen und dem Feedback der Trader. So kann die automatisierte Software das Risikomanagement anpassen und Zugriff auf erweiterte Fundamentaldaten oder interaktive Charts bereitstellen.

Trading in Telegram Gruppen die Zukunft?

In Telegram finden sich immer mehr Nutzer zu Gruppen zusammen, die sich als Trading-Experten verstehen. Je nach Kenntnissen am Kryptomarkt können Benutzer aus unterschiedlichen Gruppen auswählen. Vielfach leitet ein Trading-Bot die Teilnehmer an und sendet in einfachster Form Handelsvorschläge über die Benutzeroberfläche von Telegram.

Über das einfache Anfragen der Mitgliedschaft und / oder das Abonnieren des Trading-Channels in Telegram erhalten Trader wertvolle Signale aus zuverlässigen Quellen. Speziell Anfänger freuen sich über diesen einfachen Weg der Kontaktaufnahme und die Möglichkeit mit wenigen Klicks Hinweise auf potenziell interessante Kryptowährungen zu erhalten. Aber der Trading-Bot von Launchpad.XYZ bietet darüber hinaus weitere Funktionen und Vorteile.

Je nachdem, welchen NFT-Pass Anleger über den Kauf des nativen $LPX-Token im Pre-Sales erwerben, erhalten sie Zugang zu diesen Bereichen:

Doge NFT-Pass Shiba NFT-Pass Pepe NFT-Pass Vitalik NFT-Pass Elon NFT-Pass Preis 50 $ 200 $ 500 $ 5.000 $ 25.000 $ Für Interessierte Für neue Anleger Für gelegentliche Händler Für erfahrene Händler Für professionelle Händler $LPX-Tokenverteilung 1x Woche Marktübersicht Basis Telegram-Bot Trading-Bot in Telegram VIP Telegram-Bot LPQ-Trades pro Woche 1x 2x 5x 5x NFT Pass Ausgabe Exklusive Community Updates für Investoren VIP Ama mit Gründer Unbeschränkter Zugang Exklusive Insights

Die Trading-Signale des Telegram-Bots von Launchpad.XYZ werden durch datenbasierte Analysen erzeugt und geben Anlegern Empfehlungen für Kauf- oder Verkaufsentscheidungen. Mit einer Vielzahl an Impulssignalen ausgestattet, liefert die KI des Trading-Bots Apollo relevante technische Detailanalysen in Echtzeit. Die KI erstellt dabei die notwendigen Modelle für die eigenständige Recherche selbst, und zwar auf Basis von historischen Daten und Reaktionen des Users auf Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

Mit dem bestehenden Feedback passt der Trading-Bot dann seine zukünftigen Entscheidungen an die Bedürfnisse des Anlegers automatisch an. Tradingsignale können Long oder Short sein, aber auch Hinweise auf Coins mit Potenzial oder möglicherweise lukrative Krypto Pre-Sales wie den derzeitigen Vorverkauf von Bitcoin auf BNB, $BTCBSC.

Fazit: Künstliche Intelligenz gewährt nun nicht mehr nur den großen Vermögensverwaltern erhebliche Vorteile sondern ist beim Anfänger und Privatanleger angekommen. Mit Projekten wie dem Telegram-Bot Apollo von Launchpad.XYZ stehen Handelssignale exklusiv für den Krypto-Sektor bereit, die Künstliche Intelligenz nutzen. Die Analyse von großen Mengen an Daten und Informationen erleichtert Anlegern die Navigation durch komplexe Marktstrukturen und übernimmt das Aufspüren von relevanten neuen Coins und Krypto Pre-Sales.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie in Kryptowährungen. Sie versteht die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/