Mit diesen Stake-2-Speed-Renditen überzeugt ein neuer Coin und es ⏱️ bleiben nur wenige Tage Zeit!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Staking ist eine Investitionsform, mit der sich Renditen zusätzlich zum Spekulationsgewinn für Coins, erwirtschaften lassen. Der Aufbau eines passiven Einkommens wird häufig mit dem Begriff des Stakings verbunden. Beim Staking sperren Anleger die von Ihnen gekauften Token in einem Smart Contract des Protokolls oder eines Dienstleisters. Sie erhalten dafür Krypto-Rewards in unterschiedlicher Form.

Neue Coins der Kryptowährung Limitierte Coins des Projektes Bestimmte Rechte wie Governance Teilnahme an DAOs VIP-Status oder Einladungen zu Live-Events Zugang zu Premium-Inhalten Teilnahme an AirDrops Zusätzliche Rewards Limitierte NFTs Zugang zu Beta-Launch-Events

Wie läuft das Staking normalerweise ab?

Normalerweise kauft ein Anleger Token oder Coins eines bestimmten Projektes und sperrt sie entweder nach dem Kauf oder zu einem späteren Zeitpunkt im Smart Contract der Entwickler.

Das Sperren wird als Staking bezeichnet und dient abseits vom Sichern des Netzwerkes als Validator-Node meist den folgenden Zwecken:

Bereitstellung von Liquidität für die Entwicklung und den Ausbau des Projektes.

Blockierung von Kapital, um beispielsweise weitere Finanzierungsrunden durchzuführen.

Hinterlegung von Sicherheiten für korrekten Verhalten der Tokenbesitzer

Teilnahme an oder Berechtigung zur Wahl von speziellen Gruppierungen

Stabilisierung von Preisen vor Token Launch

Liquidität für den Auf- oder Ausbau von Pools

Schaffen von zusätzlichen Anreizen für Krypto Pre-Sales

Wie läuft das Staking bei Sonik Coin ab?

Sonik Coin ist ein von Sonic the Hedgehog inspirierter Meme-Coin, der als erste Kryptowährung überhaupt das Stake-2-Speed anbieten. Damit revolutioniert der Meme-Coin das bisherige Staking-Verfahren und ergänzt es um eine lukrative Anlageform mit speziellen Vorteilen für Anfänger und Privatinvestoren, die den Vorverkauf des nativen Utility-Token $SONIK nutzen.

Anleger haben bei Sonik Coin die großartige Chance von zwei verschiedenen Staking-Verfahren zu profitieren und können direkt beim Kauf des Token im Pre-Sales ihre Wahl treffen.

Sie kaufen den nativen Utility-Token $SONIK im Vorverkauf zu besonders günstigen Preisen von derzeit 0,000014 $ und warten, bis der Pre-Sales beendet ist. 7 Tage nach dessen Ende läuft auch die Phase des Token Claim ab, in dem Sie die gekauften Token in Ihre Wallet transferieren. Dann entscheiden Sie über die weitere Vorgehensweise und können optional das Staking auswählen. Ebenfalls während des laufenden Pre-Sales wird der Token $SONIK gekauft. Aber Sie warten bei dieser Option nicht auf das Ende des Vorverkaufs und den Token Claim, sondern können direkt die Staking-Option auswählen. Das bedeutet, Sie erhalten ab diesem Zeitpunkt bereits Ihre Staking-Rewards.

Auf dem integrierten Staking-Dashboard erhalten Sie stets aktuelle und persönliche Angaben zu den zu erwartenden Staking-Rewards. Dort finden Sie auch weitere Angaben wie die Anzahl der gestakten Token und die zu erwartende jährliche Rendite.

Über 4 Jahre werden 40 % des gesamten Token Bestandes an die Staker als Belohnungen ausbezahlt. Pro neuem Block werden 9.125 $SONIK Coins als Belohnung ausgeschüttet und anteilig an alle Staker im Pool ausgeschüttet.

Da jedem Anleger zwei Staking-Optionen zur Verfügung stehen und eine davon noch vor dem Ende des Pre-Sales, wird diese Methode auch als Stake-2-Speed bezeichnet.

Was ist der Vorteil von $SONIK Stake-2-Speed?

Anleger haben den entscheidenden Vorteil, dass sie schon während des Pre-Sales von Krypto-Rewards in Form neuer Token profitieren und so bereits sehr früh ein passives Einkommen aufbauen können. Die Staking-Pools sind auf eine Laufzeit von 4 Jahren ausgerichtet und die Belohnungen werden entsprechend dem prozentualen Anteil der gesperrten Token jeden Anlegers auf Basis der APY, also der jährlichen Rendite, ausgeschüttet.

Während Anleger einen Krypto Pre-Sales in der Regel nur für den Kauf eines günstigen Coins mit spekulativem Charakter nutzen, bietet Sonik Coin mit Stake-2-Speed einen zusätzlichen finanziellen Anreiz. Aber die Gemeinschaft profitiere auch in erheblichem Maße von jedem gesperrten Token.

Das sind die Vorteile von $SONIK Stake-2-Speed:

Gesperrte Token sind im Smart Contract auf der Ethereum-Blockchain gespeichert.

Die digitalen Verträge sind geprüft und unterliegen hohen Sicherheitsstandards.

Umso mehr $SONIK gesperrt sind, desto geringer die Anzahl der handelbaren Token.

Ein hoher Staking-Pool stützt die Preisstabilität des Token an den Exchanges.

Anleger erhalten bereits ab der ersten Stunde anteilige Staking-Rewards.

Starker Community-Gedanke, da alle Beteiligten vom Staking profitieren.

Kryptowährung Sonik Coin Kürzel $Sonik Blockchain Ethereum Token Supply 299,792,458,000 Start August 2023 $SONIK Preis aktuell 0,000014 $ Kategorie Meme-Coin Staking Speed-2-Stake Staking-Rewards Tokenburn Trading Uniswap Mindestbetrag 50 $ / 50 EUR

Wie lautet die $SONIK Kursprognose bis 2030?

Mit den intelligenten Prognosemodellen von yPredict haben wir uns an die $SONIK Kursprognose bis 2030 gewagt. Da das Projekt noch in einem sehr frühen Stadium ist, konnten wir für die Prognose nur bedingt auf historische Datenmodelle zurückgreifen.

Um die fehlende Datenbasis auszugleichen, haben wir Daten vergleichbarer Meme-Coins genommen, und zwar von Tamadoge, Evil Pepe, Wall Street Memes und Love Hate Inu. Damit hatten wir dann eine ausreichend große Datenmenge zusammen, um die intelligenten Algorithmen von yPredict und anderer Prognose-Tools zu füttern. Im Ergebnis sind 5 Phasen mit starkem Wachstumspotenzial und 3 Phasen mit durchschnittlichem bis mäßigem Wachstumspotenzial zu erkennen.

Jahr Kursprognose Tendenz 2023 0,000045 $ 3x 2024 0,000095 $ 2x 2025 0,000475 $ 5 2026 0,000950 $ 2x 2027 0,001900 $ 2x 2028 0,019000 $ 10x 2029 1,90000 $ 100x 2030 19,0000 $ 10x

Unsere Prognosemodelle haben vor allem für das Jahr 2029 ein 100x Potenzial erkannt. Das Jahr zuvor, also 2028 und danach, also 2030 steht jeweils eine Verzehnfachung des $SONIK-Kurses im Raum. Die Phasen mit neuralem Potenzial bewerten die KI-Modelle auf Basis von Bitcoin Halving, Ripple’s Streit mit der SEC sowie regulatorischer Verschärfungen als maximal Durchschnitt. Hier liegen die Potenzial bei einer Verdopplung des Sonik-Kurses.

Für das laufende Jahr zeigen die Kursmodelle eine Verdreifachung, die beim $SONIK-Kurs möglich sein könnte. Das liegt wahrscheinlich an dem jetzt schon großen Erfolg des Vorverkaufs, der in knapp 2 Wochen beendet sein wird. Bisher sind knapp ½ Million US-Dollar investiert worden. Dazu muss man aber bedenken, dass Sonik Coin gerade erst wenige Tage im Vorverkauf verfügbar ist.

Auch die hohe Summe der bereits gestakten Token von über 15,91 Milliarden $SONIK spricht für das großartige Konzept der Entwickler und führt klar vor Augen, wie hoch das Interesse der Anleger an Sonik Coin ist. Mit Stake-2-Speed wurde offenbar genau der Nerv der Zeit getroffen und das Bedürfnis der Investoren erfüllt, bereits ab der ersten Stunde finanziell am Erfolg eines Projektes beteiligt zu sein.

Fazit: Die möglichen Renditen, die für Stake-2-Speed im Raum stehen, sind weit von den Chancen am klassischen Finanzmarkt entfernt. Auch deshalb investiere immer mehr institutionelle Anleger in den Kryptomarkt. Die derzeit 16 offenen Anträge bei der SEC in den USA auf börsengehandelte und vollständig von Kryptowährungen gesicherte ETFs sprechen dieselbe Sprache.

Die Entwickler von Sonik Coin haben den Markt jedenfalls in erheblichem Maße beeinflusst und für nachhaltige Veränderungen gesorgt. Denn mit Stake-2-Speed steht jetzt ein innovatives Modell für ein passives Einkommen zur Verfügung, dass bestimmt in weiteren Projekten umgesetzt werden wird. Für den Meme-Markt ist dies ein weiterer Treiber, denn das gesamte Ökosystem zeigt sich derzeit überaus liquide, was man von den Altcoins gerade nicht behaupten kann.

Unter Umständen ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Webseite ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Webseite steht Ihnen kostenlos zur Verfügung. Wir erhalten möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Webseite anbieten.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie in Kryptowährungen. Sie versteht die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/