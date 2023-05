Mit dieser Methode schützen Investoren ihr Portfolio vor der Volatilität am Kryptomarkt

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In Zeiten wie diesen ist nicht nur der Kryptomarkt extrem volatil. Auch wenn die digitalen Währungen schon immer für die teils heftigen Schwankungen bekannt waren, betrifft das während einer Finanzkrise auch andere Assets. Auch am Aktienmarkt sind Schwankungen im zweistelligen Prozentbereich keine Seltenheit mehr und eine sichere Anlageklasse scheint es in dieser Zeit nicht zu geben. Sogar Immobilien verlieren erstmals seit Jahren an Wert. Doch am Kryptomarkt gibt es eine Möglichkeit, dem starken Auf und Ab im Portfolio entgegenzuwirken.

Ein wichtiger Punkt, den Investoren immer beachten sollten, ist die Diversifizierung. Diese kann und sollte im großen Stil über verschiedene Anlageklassen erfolgen (Immobilien, Rohstoffe, Aktien, Kryptos, …). Aber auch innerhalb einer Klasse kann noch weiter gestreut werden. Bei Immobilien also auf Wohnungen und Gewerbeimmobilien aufteilen, bei Aktien in verschiedene Branchen investieren und bei Kryptowährungen nicht alles auf einen Coin setzen. Damit bildet man zumindest immer einen größeren Teil vom Markt ab und unterliegt den Schwankungen nicht so stark, wie wenn man nur auf eine Karte im jeweiligen Bereich setzt.

Bei Kryptowährungen gibt es allerdings noch eine weitere Möglichkeit, um zum Beispiel der erhöhten Volatilität in dieser Woche durch den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed zu entgehen. Die Rede ist von Initial Coin Offerings (ICOs). Dabei handelt es sich um Coins, die noch nicht an den Kryptobörsen gehandelt werden. Diese werden direkt vom jeweiligen Entwicklerteam gekauft. Mit den Einnahmen wird das jeweilige Projekt finanziert und realisiert. Im Anschluss werden die Coins meist an den Kryptobörsen gehandelt und können hier deutlich höhere Preise erzielen als im Vorverkauf.

Garantierte Buchgewinne durch ICOs keine Seltenheit

Da der Vorverkauf der Coins meist über mehrere Wochen oder Monate läuft, unterliegen diese für die erste Zeit noch keinen Schwankungen. Kauft man also Coins um 500 Euro, bleiben diese für lange Zeit 500 Euro wert. In einigen Fällen kommt es sogar noch deutlich besser. Bei vielen Vorverkäufen steigt der Preis im Laufe der Zeit nämlich immer weiter an. Je später man also in das jeweilige Projekt investiert, desto teurer der Token. Allerdings immer noch von den Entwicklern ausgegeben, ohne die Schwankungen an den Kryptobörsen.

Das bedeutet, dass Anleger die Möglichkeit haben, wenn sie bei einem Krypto-Presale in einer frühen Phase einsteigen, dass sie garantierte Buchgewinne erzielen können. Diese resultieren aus der Preisdifferenz vom Kaufpreis und dem Preis, zu dem der Coin an den Kryptobörsen gelistet wird. Nicht selten kommt es hier vor, dass Coins in der ersten Stufe noch für die Hälfte des Listing-Preises gekauft werden können. Das bedeutet einen Buchgewinn von 100 % bevor der jeweilige Coin überhaupt an die Kryptobörsen kommt. Danach sind natürlich noch deutlich höhere Gewinne möglich, wenn der Coin entsprechend steigt.

3 Coins, bei denen in den nächsten Wochen der Preis garantiert steigt

Theoretisch können die Buchgewinne von den Coins, die im Vorverkauf gekauft werden, sofort realisiert werden, wenn der jeweilige Token an einer Kryptobörse gehandelt wird. Deshalb kommt es auch am ersten Tag des Listings oft zu einem kurzen Preissturz, wenn ungeduldige Anleger ihre Gewinne gleich mitnehmen wollen. Langfristig gesehen kann hier aber oft noch deutlich mehr Rendite erzielt werden, wenn das Projekt dahinter stimmt. Bei den folgenden 3 Coins steigt der Preis im Vorverkauf garantiert noch mehrmals und die jeweiligen Projekte haben das Potenzial, sich auch langfristig zu behaupten.

AiDoge ($AI) – Der Meme-Generator Coin

Meme-Coins liegen wieder voll im Trend. Das bestätigt der aktuelle Hype rund um PEPE sowie der erst kürzliche Anstieg um 200 % in einer Woche bei Tamadoge und viele weitere. Der AiDoge verbindet den Meme-Coin Hype mit dem Run auf künstliche Intelligenz und schafft so echtes Kursexplosions-Potenzial. Das erkennt man zum Beispiel daran, dass der Vorverkauf der $AI-Token innerhalb von 5 Tagen fast 700.000 Dollar eingebracht hat.

Mittels Texteingabe soll es Usern auf der AiDoge Plattform möglich werden, witizige Memes durch künstliche Intelligenz zu generieren. KI-Bildgeneratoren sind inzwischen keine Seltenheit mehr, allerdings wird die KI von AiDoge extra mit Krypto-Memes gefüttert und ist so in diesem Bereich einzigartig. Der Vorverkauf ist erst in der zweiten Stufe, weshalb der Preis noch mehrfach angehoben wird. Für Investoren, die in der aktuellen Phase einsteigen, bedeutet dass, dass sie noch einen Buchgewinn von mehr als 27 % bis zum Listing an den Kryptobörsen mitnehmen können. Im Anschluss könnte der AiDoge um ein Vielfaches ansteigen.

DeeLance – Die innovative Web3 Recruiting-Plattform

Der Fachkräftemangel ist allgegenwärtig und viele Unternehmen setzen inzwischen auf qualifizierte Freelancer in einigen Bereichen. Wenn Stellen mit eigenem Personal nicht mehr nachbesetzt werden können, wird das in Zukunft auch noch deutlich mehr werden. Der Arbeitsmarkt ist im Wandel. Allerdings sind Plattformen wie Fiverr und Upwork nicht mit der Zeit mitgegangen und liefern hier nur mittelmäßige Lösungen zur Vermittlung zwischen Freelancer und Auftraggeber.

Mit DeeLance kommt eine innovative Peer to Peer Recruiting-Plattform, die durch ihre dezentrale Struktur auf eine teure, dritte Partei verzichten kann und so den Service für deutlich niedrigere Gebühren als Fiverr und Co. anbieten kann. Hier finden Auftraggeber und Freelancer zusammen und handeln die digitalen Produkte direkt als NFTs, sodass keine Fragen zu den Rechten und Lizenzen offen bleiben, wie das bei digitalen Arbeiten sonst oft der Fall ist. Hier können Investoren noch deutlich höhere Buchgewinne von 89 % mitnehmen, wenn sie in der aktuellen Phase für 0,029 USDT $DLANCE-Token kaufen, die für 0,055 USDT an den Exchanges gelistet werden.

yPredict – Analysen mit Hilfe von KI erstellen und erhalten

Künstliche Intelligenz ist spätestens seit dem Hype um ChatGPT nicht mehr wegzudenken. Dabei gibt es die Technologie schon so viel länger und diese kann auch längst viel mehr, als Sprachbots das vermuten lassen. Während beim Erstellen von Texten noch das Fehlen von Emotion als größter Minuspunkt gesehen wird, ist beim Trading genau das einer der größten Vorteile. Wenn man seine Emotionen außen vor lassen kann. Kursprognosen mittels KI machen genau das möglich und hier setzt yPredict an.

Hier können KI-Entwickler riesige Datenmengen nutzen und darauf basierend ihre eigenen Prognosen und Analysen erstellen, welche an die yPredict-Community per Signaldienst geliefert werden können. Erstellen Entwickler lukrative Systeme, profitieren sie davon nicht nur mit ihrem Trading, sondern erhalten YPRED-Token als Belohnung. Hier haben Investoren noch die Möglichkeit, einen Buchgewinn von 140 % bis zum Handelsstart an den Kryptobörsen mitzunehmen. Der $YPRED-Token ist in der aktuellen frühen Phase noch für 0,05 USDT erhältlich und wird zu einem Preis von 0,12 USDT an den Exchanges gehandelt.

