Monero: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Monero-Investment verdienen können.

Monero war am 01.12.2022 144,22 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in XMR investiert hätte, hätte er nun 6,934 Monero. Die gehaltenen Coins wären gestern 2 811,68 USD wert gewesen, da sich der XMR-USD-Kurs auf 405,50 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 181,17 Prozent gesteigert.

Am 09.12.2024 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 175,93 USD. Am 30.11.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 436,53 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

