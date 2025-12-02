|Investition im Blick
|
02.12.2025 11:03:13
Monero: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Monero war am 01.12.2022 144,22 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in XMR investiert hätte, hätte er nun 6,934 Monero. Die gehaltenen Coins wären gestern 2 811,68 USD wert gewesen, da sich der XMR-USD-Kurs auf 405,50 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 181,17 Prozent gesteigert.
Am 09.12.2024 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 175,93 USD. Am 30.11.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 436,53 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1608
|
-0,0003
|
|
-0,03
|Japanischer Yen
|
181,12
|
0,6600
|
|
0,37
|Britische Pfund
|
0,8796
|
0,0010
|
|
0,11
|Schweizer Franken
|
0,9342
|
0,0004
|
|
0,05
|Hongkong-Dollar
|
9,0377
|
-0,0039
|
|
-0,04