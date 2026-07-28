Langzeit-Performance 28.07.2026 11:03:13

Monero: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Monero: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in Monero Anlegern gebracht.

Gestern vor 3 Jahren notierte Monero bei 162,11 USD. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in XMR investiert hätte, hätte er nun 6,169 Monero. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 137,55 USD, da Monero am 27.07.2026 346,53 USD wert war. Damit wäre die Investition 113,76 Prozent mehr wert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 15.08.2025 erreicht und liegt bei 235,55 USD. Am 14.01.2026 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 714,30 USD.

Redaktion finanzen.net

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