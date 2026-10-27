Monero: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Monero investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Monero war am 26.10.2021 280,57 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in XMR investiert, befänden sich nun 35,64 Monero in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 26.10.2026 auf 596,97 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21 276,71 USD wert. Damit wäre das Investment 112,77 Prozent mehr wert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 05.02.2026 bei 292,19 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Monero am 14.01.2026 bei 714,30 USD..

Redaktion finanzen.net