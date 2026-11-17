|Rentables Monero-Investment?
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17.11.2026 11:03:13
Monero: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verdient hätten
Monero kostete gestern vor 5 Jahren 242,11 USD. Bei einem XMR-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 41,30 Monero. Die gehaltenen Monero wären am 16.11.2026 20 308,68 USD wert gewesen, da der XMR-USD-Kurs bei 491,69 USD lag. Damit beträgt die Performance des Investments +103,09 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 292,19 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 14.01.2026 bei 714,30 USD.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
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