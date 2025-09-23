Monero: Wie viel eine Investition von vor 1 Jahr abgeworfen hätte

So viel Gewinn hätte ein frühes Engagement in Monero Investoren gebracht.

Monero kostete gestern vor 1 Jahr 176,79 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,5656 XMR-Coins. Das Investment hätte nun einen Wert von 163,74 USD, da sich der Wert von Monero am 22.09.2025 auf 289,46 USD belief. Damit wäre das Investment 63,74 Prozent mehr wert.

Am 02.10.2024 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 136,63 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 25.05.2025 erreicht und liegt bei 417,53 USD.

Redaktion finanzen.net