Monero: Wie viel eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

Am 19.01.2023 lag der Kurs von Monero bei 165,64 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in XMR vor 3 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 6,037 Monero. Mit dem XMR-USD-Kurs von gestern gerechnet (623,08 USD), wäre das Investment nun 3 761,73 USD wert. Damit hätte sich der Wert der Investition um 276,17 Prozent erhöht.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Monero am 08.04.2025 bei 194,95 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 14.01.2026 erreicht und liegt bei 714,30 USD.

Redaktion finanzen.net