Monero: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 1 Jahr abgeworfen hätte

Gestern vor 1 Jahr war ein Monero 236,38 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in XMR investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,4230 Monero. Die Anlage hätte nun einen Wert von 129,99 USD, da Monero am 23.02.2026 307,28 USD wert war. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 29,99 Prozent gesteigert.

Am 08.04.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 194,95 USD. Bei 714,30 USD erreichte der Coin am 14.01.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net