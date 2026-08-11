Monero: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 1 Jahr abgeworfen hätte

Am 10.08.2025 kostete Monero 268,63 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in XMR investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,3723 Monero. Die Anlage hätte nun einen Wert von 147,51 USD, da sich der Wert von Monero am 10.08.2026 auf 396,26 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 47,51 Prozent angewachsen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 15.08.2025 bei 235,55 USD. Am 14.01.2026 erreichte Monero sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 714,30 USD.

Redaktion finanzen.net