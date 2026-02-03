|Anlage: Erfolg oder Verlust?
|
03.02.2026 11:03:13
Monero: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte
Monero war am 02.02.2025 220,18 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,4542 XMR. Die gehaltenen Monero wären am 02.02.2026 bei einem XMR-USD-Kurs von 388,13 USD 176,28 USD wert gewesen. Damit beträgt die Performance des Investments +76,28 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 194,95 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 714,30 USD und wurde am 14.01.2026 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
