Monero: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

Bei einem frühen Einstieg in Monero hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr kostete ein Monero 262,57 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,3808 XMR im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 196,89 USD, da sich der Wert von Monero am 31.08.2026 auf 516,98 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 96,89 Prozent.

Am 09.09.2025 fiel XMR auf ein 52-Wochen-Tief bei 266,52 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 14.01.2026 bei 714,30 USD.

Redaktion finanzen.net