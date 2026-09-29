XMR-Investment im Blick 29.09.2026 11:03:16

Monero: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

Monero: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Monero verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde Monero bei 146,02 USD gehandelt. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,849 XMR im Depot. Die gehaltenen Coins wären am 28.09.2026 3 705,50 USD wert gewesen, da der XMR-USD-Kurs bei 541,06 USD lag. Das kommt einer Steigerung um 270,55 Prozent gleich.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 291,55 USD und wurde am 17.10.2025 erreicht. Am 14.01.2026 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 714,30 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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