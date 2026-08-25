Performance des Investments 25.08.2026 11:03:15

Monero: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 5 Jahren abgeworfen hätte

Monero: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 5 Jahren abgeworfen hätte

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in Monero gebracht.

Gestern vor 5 Jahren war ein Monero 306,78 USD wert. Bei einer XMR-Investition von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 32,60 Monero. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 420,36 USD, da sich der Wert von Monero am 24.08.2026 auf 442,39 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 44,20 Prozent vermehrt.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 30.08.2025 bei 258,57 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Monero wurde am 14.01.2026 erreicht und liegt bei 714,30 USD.

Redaktion finanzen.net

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