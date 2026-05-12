|Wertentwicklung geprüft
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12.05.2026 11:03:13
Monero: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte
Monero war am 11.05.2021 442,98 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in XMR investiert hätte, hätte er nun 22,57 Monero im Depot. Da sich der Wert von Monero am 11.05.2026 auf 416,01 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 391,16 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 6,09 Prozent vermindert.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte XMR am 15.08.2025 bei 235,55 USD. Am 14.01.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 714,30 USD.
Redaktion finanzen.net
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