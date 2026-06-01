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01.06.2026 06:15:00
Montag: AMD mit weiteren Desktop-CPUs, MacBook-Neo-Konkurrenz von Dell und Acer
Alte & neue Ryzen für AM4 & AM5 + Dell XPS 13 und Acer Swift Air 14 zum Neo-Preis + YouTube mit neuen Podcast-Funktionen + VWs API-Änderung gegen DrittanbieterWeiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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