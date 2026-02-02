|
02.02.2026 06:15:00
Montag: Bitcoin-Absturz nach Rekordhoch, Windows 11 mit Milliardenmarke
Bitcoin auf Vorjahresniveau + Windows 11 schneller als 10 + Eutelsat als kritische Infrastruktur + OpenClaw-KI gefährlich & interessant + 100 Jahre FernsehenWeiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1832
|
-0,0018
|
|
-0,16
|Japanischer Yen
|
183,56
|
-0,5800
|
|
-0,32
|Britische Pfund
|
0,8659
|
-0,0004
|
|
-0,05
|Schweizer Franken
|
0,9203
|
0,0040
|
|
0,44
|Hongkong-Dollar
|
9,2419
|
-0,0153
|
|
-0,16