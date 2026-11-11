Risikomatrix 11.11.2026 03:47:19

Moody’s warnt vor Krypto-Risiken: Warum die eigentliche Gefahr für Anleger an anderer Stelle liegt

Moody’s warnt vor Krypto-Risiken: Warum die eigentliche Gefahr für Anleger an anderer Stelle liegt

Ein Einbruch am Kryptomarkt gehört für Moody’s Analytics zu den wahrscheinlichsten Schocks der nächsten 18 Monate, doch die eigentliche Sorge der Ökonomen liegt woanders.

  • Moody's Analytics zählt einen Kryptocrash zu den wahrscheinlichsten Schocks
  • Als folgenreicher stuft die Matrix Risiken bei KI-Aktien, Anleihen und Fed ein
  • Fed-Entscheid am 9. Dezember rückt den Zinspfad erneut in den Fokus

Die Ratingagentur Moody's setzt den Kryptomarkt weit oben auf die Liste der Konjunkturrisiken: Ihre Analysesparte Moody's Analytics zählt einen Crash bei Bitcoin und anderen Digitalwährungen zu den wahrscheinlichsten Wirtschaftsschocks der kommenden zwölf bis 18 Monate. Chefvolkswirt Mark Zandi veröffentlichte die aktualisierte Risikomatrix am 26. Oktober auf der Plattform X, zwei Tage vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank.

Was die Risikomatrix laut Moody's zeigt

Die Matrix ordnet 27 mögliche Schocks danach, wie wahrscheinlich sie eintreten und wie schwer sie die Wirtschaft treffen würden. Ein Kryptocrash rangiert auf der Wahrscheinlichkeitsachse nahe der Spitze, seine Folgen für die Gesamtwirtschaft schätzt Moody's Analytics jedoch als vergleichsweise begrenzt ein. Eine konkrete Eintrittswahrscheinlichkeit nennt die Matrix ebenso wenig wie eine Kursprognose oder eine Definition dessen, was als Crash gilt.

Deutlich mehr Gewicht haben vier Risiken, die sich laut Matrix verschärfen und größere wirtschaftliche Schäden anrichten könnten als ein Einbruch am Kryptomarkt: ein Ausverkauf bei KI-Aktien, eine Eskalation des Kriegs mit dem Iran, Turbulenzen am Anleihemarkt und geldpolitische Fehler der Federal Reserve. Daneben führt Moody's Analytics unter anderem eine Eskalation im Handelsstreit und finanzielle Repression als Risiken. Zandi selbst spricht mit Blick auf die Matrix von viel Rot, also von Gefahren, die wahrscheinlicher oder schwerwiegender geworden sind.

Zandis eigentliche Botschaft gilt der Fed

In seinem Beitrag rückte Zandi allerdings vor allem die Notenbank in den Mittelpunkt. Er nutzte die Matrix als Argument gegen eine weitere Zinserhöhung: Die Fed werde die Zinsen auf ihrer Oktobersitzung nicht erneut anheben und solle es auch nicht tun, schrieb der Ökonom. Die Liste der Risiken wachse, und ein Fehltritt der Notenbank sei eines davon. Zandi verwies auf Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen um fünf Prozent und Hypothekenzinsen über sieben Prozent. Anleiheinvestoren erledigten damit bereits die Arbeit der Fed. Zudem könnten Zinserhöhungen einen Ölpreisschock, der vom Krieg mit dem Iran ausgeht, nicht beheben.

Die Fed hielt tatsächlich still: Am 28. Oktober beließ der Offenmarktausschuss die Spanne für den Leitzins bei 3,75 bis 4,00 Prozent, nachdem er sie am 16. September um 25 Basispunkte angehoben hatte, erstmals seit 2023. Die Entscheidung fiel allerdings mit zehn zu zwei Stimmen: Lisa Cook und Beth Hammack plädierten für eine weitere Anhebung um einen Viertelprozentpunkt. Eine zusätzliche Straffung findet im Gremium also durchaus Rückhalt.

Was die Warnung für Bitcoin-Anleger bedeutet

Die Schlagzeile vom drohenden Kryptocrash greift damit zu kurz. Moody's Analytics beschreibt keinen bevorstehenden Kurssturz, sondern verortet den Kryptomarkt in einem Feld hoher Wahrscheinlichkeit bei begrenzter Breitenwirkung. Die schärfere Warnung der Matrix betrifft KI-Aktien, Anleihen und die Geldpolitik. Für Kryptoanleger dürfte gerade das relevanter sein als die eigene Zeile in der Matrix, denn spekulative Anlagen reagieren empfindlich auf steigende Finanzierungskosten und Rückschläge an den Aktienmärkten.

Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.at

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
Watt-These: Dreht Elon Musk den Bitcoin wieder auf?
Wie viel Verlust eine Bitcoin Cash-Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: tungtaechit / Shutterstock,Hi my name is Jacco / shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1168
-0,0001
-0,01
Japanischer Yen
177,24
-0,0200
-0,01
Britische Pfund
0,837
0,0001
0,01
Schweizer Franken
0,9214
-0,0001
-0,01
Hongkong-Dollar
8,7597
0,0001
0,00
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Märkte mit roten Vorzeichen -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen