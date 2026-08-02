|
02.08.2026 19:04:00
Morgan Stanley Just Launched New Ethereum and Solana ETFs. Here's What It Could Mean for Crypto Investors.
Morgan Stanley (NYSE: MS), one of the largest investment banks, made waves when it launched the Morgan Stanley Bitcoin Trust in April. It was the firm's first crypto ETF and offered a 0.14% expense ratio, lower than the competition. Most Bitcoin ETFs charge 0.20% to 0.25% per year.On July 28, Morgan Stanley announced two new ETFs for Ethereum and Solana (CRYPTO: SOL), both with the same 0.14% expense ratio. Here's whether these single-crypto ETFs are worth buying and what this news means for crypto investors.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1529
|
0,0004
|
|
0,03
|Japanischer Yen
|
181,59
|
-2,4000
|
|
-1,30
|Britische Pfund
|
0,8559
|
-0,0003
|
|
-0,04
|Schweizer Franken
|
0,9307
|
0,0024
|
|
0,26
|Hongkong-Dollar
|
9,041
|
0,0016
|
|
0,02
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im grünen Bereich -- ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen schließen höher - Erholungsrally in Südkorea
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendierten vor dem Wochenende seitwärts. An der Wall Street waren letztlich grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.