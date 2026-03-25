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25.03.2026 14:38:03
Morgan Stanley Just Revealed The Real Reason Banks Are Betting On Bitcoin
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Devisenkurse
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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.