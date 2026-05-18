18.05.2026 10:09:40

Mortgage Rates Surge Above 6% As Iran War Ripples Through Housing Markets Worldwide

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