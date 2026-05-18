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18.05.2026 10:09:40
Mortgage Rates Surge Above 6% As Iran War Ripples Through Housing Markets Worldwide
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Devisenkurse
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|Kurs
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|Dollarkurs
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1,163
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|Japanischer Yen
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184,84
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|Schweizer Franken
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0,9141
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|Hongkong-Dollar
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9,1074
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