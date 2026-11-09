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09.11.2026 09:09:39
Move Over Bitcoin, Vitalik Buterin Is Making the Case for Ethereum as a Store of Value: 'Stability Will Be Highly Valued'
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Devisenkurse
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|Kurs
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|Dollarkurs
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|Schweizer Franken
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0,9159
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|Hongkong-Dollar
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8,7781
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