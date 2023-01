Move-to-Earn-Kryptowährung Fight Out nimmt über 3 Mio. USD ein – 3 Tage bis Preisanstieg

Die Web3-Plattform Fight Out soll die Gesundheit auf das nächste Level bringen und dafür seinen Nutzern Belohnungen einbringen. Innerhalb des Presales konnten bereits Token im Wert von 3.096.000 Mio. US-Dollar verkauft werden. Nun sind nur noch 3 Tage nach, bevor die Preise im Vorverkauf des FGHT-Tokens innerhalb von 12 Stunden-Intervallen bis zum Ende des Presales am 31. März steigen.

Dabei handelt es sich um den Vorverkauf des Utility-Tokens der besten und neusten Move-to-Earn-Plattform innerhalb des Web3. Der Preis für den Token beträgt aktuell 0,0166 US-Dollar innerhalb der ersten Phase der Kapitalbeschaffung. Wenn sich die Investoren die günstigen Preise sichern wollen, müssen sie sich daher jetzt besonders beeilen.

Nach den Preiserhöhungen alle 12 Stunden innerhalb der zweiten Presalephase, wird der Endpreis am 31. März dann 0,0333 US-Dollar betragen. Dies entspricht dann auch dem offiziellen Notierungspreis von FGHT an der ersten Kryptobörse.

Bereits jetzt prognostizieren Analysten, dass FHGT im Jahr 2023 zu einer der Kryptowährungen mit der besten Wertentwicklung zählen wird. So rechnen viele mit einer leichten Verzehnfachung des Preises, sobald der Handel eröffnet wird.

FIGHT listet im April auf den Börsen LBank (5.) und BitForex (6.) – weitere folgen

Schon jetzt konnte sich das Team von Fight Out die ersten Listungen an Kryptobörsen sichern. Dafür hat es sich zwei der führenden zentralen Exchanges ausgesucht. LBank kommt nach den Angaben von Coinmarketcap innerhalb der letzten 24 Stunden auf ein Handelsvolumen von 1,3 Mrd. US-Dollar und liegt momentan auf Platz 15 der größten Kryptobörsen. An dieser Exchange wird der Token ab dem 5. April handelbar sein. Auf der zweiten Börse BitForex wird der Token dann am 6. April notieren. Sie kommt dabei auf ein tägliches Handelsvolumen von 972 Mio. US-Dollar.

Nach Angaben des Fight-Out-Teams sollen in den kommenden Wochen während des Fortschreitens des Vorverkaufs noch weitere Listungen bekannt gegeben werden.

Durch die Move-to-Earn-Implementierung von Fight Out sollen dabei die Grenzen verschoben werden, von dem, was man ursprünglich von dezentralen Technologien erwarten konnte. Mit ihrer Hilfe sollen nicht nur die täglichen Spaziergänge und das Training verfolgt werden, sondern es werden auch die App und Fitnessstudios von Fight Out mit den Avataren der Nutzer im Metaverse synchronisiert.

Dieser seelengebundene Avatar gibt dann Auskunft über die individuellen Fitness- und Gesundheitsleistungen aus der echten Welt. Dabei ist Fight Out das erste Projekt, welches in dieser Art das Metaverse betritt. Zusammen mit der begleitenden App können die Fitness-Routinen und Sportprogramme überwacht und verfolgt werden. Somit hilft Fight Out seinen Nutzern kampffit zu werden.

Möglich werden soll dies in dem Netzwerk von Fitnessstudios, welche in den großen Städten auf der ganzen Welt anzufinden sein sollen. Sie dienen dabei als Knotenpunkte der Gemeinschaft, wobei die App der wichtigste Bestandteil des gesamten Angebots von Fight Out ist.

Spitzensportler haben sich Fight Out zur Unterstützung der Community angeschlossen

Zur Optimierung des Nutzens von Fight Out erhält das Projekt von unterschiedlichen Profisportlern aus dem Kampfsportbereich Unterstützung in Form von sogenannten Botschaftern. Ihre Aufgabe besteht in der Inspiration der Community, damit sie ihre Fitness aufs nächste Level bringen.

Bisher zählen zu den aktuellen Botschaftern Savannah Marschall, welche eine der weltbesten Boxerinnen ist und auf 122.000 Follower auf Instagram kommt, aber auch die brasilianischen Mixed-Martial-Arts-UFC-Stars Amanda Ribas und Talia Santos mit 2,1 Mio. und 179.000 Followern auf Instagram. Hinzu kommt der Star der NBC-Serie American Ninja Warrior, Treymayne Dortch, der ein beliebter Personaltrainer und Influencer ist.

Die Mission von Fight Out besteht darin, die Gesundheit und Fitness durch Move-to-Earn und das Metaverse in die Zukunft zu bringen. Ein weiterer Vorteil von Fight Out liegt in den eigenen Fitnessstudios. Denn diese gleichen das Risiko von rein digitalen Anlageprodukten aus, welche sich teilweise nur schwer durchsetzen können. Die Fitnessstudios sind dabei mit Co-Working-Bereichen, Gesundheitsbars und Studios ausgestattet. In diesen sollen die Profisportler ihre Video-Work-outs für die App von Fight Out produzieren. Zudem sind auch persönliche Veranstaltungen und Herausforderungen der Profisportler geplant. Die ersten Trainingsprogramme für Profikämpfer sollen bereits im zweiten Quartal des aktuellen Jahres veröffentlicht werden.

Verdienen Sie sich Belohnungen für Ihre harte Arbeit zur Verbesserung der Gesundheit

Die Belohnungen innerhalb von Fight Out werden in REPS vergütet, welches die Off-Chain Währung innerhalb der App von Fight Out ist.

Dabei handelt es sich um einen abonnementbasierten Service, für den beide Token – FGHT und REPS – des Ökosystems verwendet werden können. Zudem sind auch mit herkömmlichen Fiatwährungen Zahlungen möglich. Durch die Verwendung von $FGHT erhalten die Nutzer jedoch einen Rabatt in Höhe von 25 %.

Die innerhalb von Fight Out genutzten Gegenstände für Avatare, Merchandise, Fernberatungen mit persönlichen Trainern und die besonderen Profisportler-Coaches von Fight Out werden mit REPS bezahlt. Erworben werden können diese durch den $FGHT-Token.

Innerhalb des Presales von Fight Out erhalten die Anleger attraktive Bonustoken, welche von der Einlagehöhe und der Sperrfrist abhängen. Dabei bekommen die Investoren im Vorverkauf 25 % für einen Anlagebetrag von 50.000 US-Dollar oder mehr und weitere 25 % für eine Anlagedauer von 24 Monaten. Zusammen werden dabei bis zu 50 % Bonus vergütet.

Für den Vorverkauf wurden verschiedene Bonuslevel eingeführt, welche den Investitionsbetrag mit den Sperrfristen kombinieren. Weitere Details dazu können hier gefunden werden:

Zu beachten ist auch, dass alle Token von Fight Out für drei Monate gesperrt werden. Danach können sich die Anleger aussuchen, ob sie diese die Sperrzeit noch einmal für einen zusätzlichen Bonus verlängern wollen.

Unterstützt wird Fight Out von Transak, LBank Labs, Block Labs und Cryptonews.com.

