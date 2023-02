Move-to-Earn-Plattform Fight Out geht am 5. April auf XT.com an die Börse – Fast 4 Mio. $ im Presale umgesetzt

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Fight Out ist schon seit Wochen in aller Munde im Krypto-Space. Die revolutionäre Web3-Fitness-Plattform Fight Out wird am 5. April mit ihrem $FGHT-Token an der XT.com-Börse gelistet. Die Aufregung um das Projekt steigt, da es Elite-Athleten aus der Welt des Boxens und der gemischten Kampfsportarten anzieht. UFC-Kämpferin Amanda Ribas und Box-Champion Savannah Marshall gehören zu den ersten Top-Athleten-Partnern des Projekts. Die Nachricht von dem XT.com-Listing folgt, nachdem schon vorher drei weitere Kryptobörsen das Listint bestätigt haben: LBank, BKEX und BitForex.

Damit nähert sich Fight Out mit großen Schritten der 4-Millionen-Dollar-Marke, die jeden Moment im Vorverkauf erreicht werden dürfte. Der Presale ist im Vorfeld schon sehr gut angelaufen, mit jedem bekannten Gesicht als Werbepartner und jedem weiteren Listing steigen neue Investoren ein und sichern sich den Coin noch, solange er noch im Vorverkauf erhältlich ist.

Bis jetzt hat Fight Out fast 4 Millionen US-Dollar von Investoren in seinem laufenden Token-Vorverkauf gesammelt. Der Preis des Tokens steigt im Vorverkauf immer weiter an und ein Token-Bonus von bis zu 50% ist für jeden verfügbar. Der Preis von $FGHT liegt derzeit bei $0,02023. Der Listingpreis beträgt $0,0333. Damit können Investoren, die früher einsteigen, bereits einen Buchgewinn mitnehmen, der nach dem Listing noch deutlich höher ausfallen kann, wenn der FGHT frei gehandelt werden kann.

Die Move-to-Earn-Plattform bringt Gesundheit und Fitness auf die nächste Stufe mit ihrer einzigartigen Plattform, die es den Nutzern ermöglicht, ihr reales Training mit Hilfe von „soulbound“-Avataren in das Metaverse zu übertragen. Damit können die Trainingserfolge in der realen Welt dabei helfen, den Avatar-NFT im Metaverse zu entwickeln. Fight Out entwickelt nicht nur eine Fitness-App, sondern führt auch eine High-End-Fitnessstudio-Kette ein. Damit treffen zum ersten Mal Web3 und Fitnesswelt aufeinander. Eine Mischung, die die Branche revolutionieren könnte.

Das Konzept von Fight Out ist eine „Move-to-Earn“-Plattform, die Nutzer für das Absolvieren von Workouts belohnt, egal ob im Fitnessstudio oder zu Hause in ihrem Wohnzimmer.

Die Trainingspläne in der App werden auf die Ziele und Fähigkeiten der Nutzer zugeschnitten, und ihre Fortschritte und Leistungen werden analysiert und spiegeln sich direkt in den Attributen ihres digitalen Avatars wider.

XT.com ist die weltweit erste Krypto-Börse mit sozialer Komponente, hat mehr als 6 Millionen registrierte Nutzer, wovon über 500.000 monatlich aktiv sind. XT.com wurde bereits 2018 gegründet und hat ein Ökosystem geschaffen, das mehr als 40 Millionen Nutzer erreicht. Laut Coinmarketcap hat die Börse ein 24-Stunden-Spot-Handelsvolumen von über 733 Millionen US-Dollar.

XT.com wurde von Weber Woo mitbegründet. Er begann sich bereits 2013 für die Blockchain-Technologie zu interessieren und gründete 2016 sein erstes Krypto-Unternehmen, einen Bitcoin-Mining-Pool, bevor er zwei Jahre später XT.com ins Leben rief. XT.com war eine der ersten Börsen, die soziale Netzwerke in ihr Handelsökosystem integriert hat. Das Listing an einer Kryptobörse dieser Größe bringt den großen Vorteil mit sich, dass die Bekanntheit von Fight Out dadurch nochmal deutlich gesteigert wird und der Preis des Coins im Anschluss nochmal deutlich ansteigen kann.

Bonus-Token in Höhe von bis zu 50 % des investierten Betrags

Fight Out bietet ein äußerst attraktives Bonusprogramm, bei dem die Teilnehmer des Vorverkaufs mit Bonus-Token belohnt werden, je nachdem, wie viel sie investieren und für welche Sperrfrist sie sich entscheiden.

Der Bonusplan, der es Investoren ermöglicht, einen Bonus von 25 % auf Investitionsbeträge von 50.000 $ oder mehr und 25 % auf eine Sperrfrist von 24 Monaten zu erhalten, bleibt für die Dauer des Vorverkaufs bestehen. Alle $FGHT-Token unterliegen einer dreimonatigen Sperrfrist, nach der die Inhaber wählen können, ob sie diese verlängern möchten. Die Sperrfrist beginnt mit dem Ende des Vorverkaufs und die Token werden im Sekundentakt während der gewählten Sperrfrist freigeschaltet. Die Anleger können die freigeschalteten Beträge jederzeit beanspruchen. Das bedeutet, nach der Hälfte der Sperrfrist kann ein Anleger 50 % seiner Token beanspruchen.

Einblick in das Fight Out-Ökosystem

Fight Out kommt mit dem REPS und dem FGHT-Token daher. Fight Out ist ein Abonnementdienst und beide Token – der $FGHT und REPS – können für die Anmeldung verwendet werden, ebenso wie normale Fiat-Währung. Um die Wirtschaftlichkeit des $FGHT-Tokens zu untermauern, wird es einen 25%igen Rabatt für diejenigen geben, die ihre Abonnements mit $FGHT kaufen. REPS ist die Off-Chain-In-App-Währung von Fight Out. Diese kann man bei den täglichen Herausforderungen verdienen und für In-App-Käufe nutzen, um seinen Avatar zu entwickeln, oder auch Merchandise zu kaufen.

