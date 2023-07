Mr. Hankey Coin (HANKEY): Dieser Shitcoin startet 500.000 Dollar Presale und geht schon vor dem Launch viral

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der neue Shitcoin Mr. Hankey Coin ($HANKEY) befeuert den Markt schon bevor der Presale überhaupt begonnen hat. Schon jetzt kursieren Gerüchte über den nächsten PEPE-Coin. Es sieht ganz danach aus, als ob die Saison der South Park Meme-Coins begonnen hat.

Der Presale startet bereits am Donnerstag um 18:00 Uhr UTC (14:00 Uhr Ostküstenzeit, 20:00 Uhr MESZ, 19:00 Uhr BST). Es bleibt also noch ein wenig Zeit, um sich ein Bild von Mr. Hankey ($HANKEY) zu machen.

Um sicherzustellen, dass Anleger den schnellen Drop und das begrenzte Angebot an Token nicht verpassen, sollten sie rechtzeitig dem Mr. Hankey Twitter-Konto folgen und der Telegram-Gruppe beitreten, da der Token wahrscheinlich im Presale sehr schnell ausverkauft sein wird.

Es wird davon ausgegangen, dass Mr. Hankey Coin in seiner bald startenden Presale-Aktion bescheidene 500.000 Dollar aufbringen möchte. Für Käufer bedeutet das, dass in Kombination mit einer hohen Liquidität eine Kursexplosion beim Handelsstart sehr wahrscheinlich wird.

Es gibt inzwischen auch Gerüchte, dass die Leute hinter $SPONGE und $PEPE hinter den Kulissen an der Entwicklung von Mr. Hankey ($HANKEY) beteiligt sein könnten.

Launch mit Low Hard Cap und High Liquidity – Ein Mix für eine Kursexplosion?

Es gibt eine Milliarde Token, von denen 40 % für den Vorverkauf und 40 % für die Liquidität zur Verfügung gestellt werden. Ohne reichlich Liquidität wird es, egal wie attraktiv ein Meme Coin auch erscheinen mag, schwierig sein, sein Potenzial zu nutzen, da der Kauf und Verkauf ineffizient ist und die Preise stark schwanken.

Potenzielle Käufer dürften sich freuen zu hören, dass sich das Team verpflichtet hat, einen Token-Handelspool mit gut funktionierender Marktliquidität zu schaffen. Das bedeutet, dass Mr. Hankey Coin an dezentralen Börsen (DEXs) mit mehr als genug Liquidität starten wird, um alle Käufe und Verkäufe effizient abzuwickeln.

Es wird erwartet, dass die Liquidität bei der Markteinführung gesperrt wird, was bedeutet, dass es keine Chance für einen Rug Pull gibt. Krypto-Experten sind der Meinung, dass Mr. Hankey ($HANKEY) alles mitbringt, um zu den besten Launches im July zu gehören und so den besten Nährboden für den nächsten x100 Coin schafft.

Niedrige Hard Cap dürfte schnell ausverkauft sein

Das relativ kleine Presale-Ziel von 500.000 Dollar erhöht die Wahrscheinlichkeit eines starken Preisanstiegs, wenn der Token auf den Markt kommt. Ein solches Ergebnis ist aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit des Tokens im Vorverkauf wahrscheinlicher, was bedeutet, dass die aufgestaute Nachfrage und das FOMO wahrscheinlich bis zur Markteinführung anhalten werden.

Mr. Hankey Coin ist einfach zu kaufen und das Vorverkaufsziel ist sehr gering – die Markteinführung von Mr. Hankey Coin wird wahrscheinlich schon diesen Donnerstag (13. Juli) erfolgen, sodass die Käufer ihre Wallet gefüllt bereithalten sollten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Presale innerhalb weniger Tage ausverkauft sein wird.

Mr. Hankey geht viral unter den Shitcoins in dieser Saison

Bitcoin konsolidiert auf höheren Niveaus und das hat den Beginn einer neuen Altcoin-Saison eingeleitet, was den Kaufdruck für den Mr. Hankey Coin untermauert. Einige behaupten sogar, dass die Saison der Meme-Coins nie wirklich vorbei war und nun durch neue spekulative Mittelzuflüsse gestärkt wird.

Token wie der Mr. Hankey Coin, die virales Potenzial aufweisen, sind das, worauf es im Bereich der Meme Coins ankommt. Mr. Hankey Coin liefert eine Menge Spaß und geht viral und hat das Potenzial, einen Kursanstieg auf das 100-fache des Startpreises hinzulegen.

Mr. Hankey Coin gibt dem Begriff „schmutziges Geld“ eine ganz neue Bedeutung. “Heilige Scheiße, dies könnte wirklich der viralste Coin des Jahres 2023 und darüber hinaus sein.” “Nicht alle Münzen sind dazu bestimmt zu glänzen wie Mr. Hankey Coin!” – Wer die Website besucht, weiß, dass er Sätze wie diese dort schon gelesen hat und dass dort direkt klar wird, wie sich Mr. Hankey positioniert. Die Chancen stehen damit gut, dass $HANKEY der nächste x10 – x100 Coin wird. Allein schon aufgrund der vielen Wortspiele dürfte die Twitter-Community eine Freude daran haben, den Coin zu verbreiten.

Mr. Hankey Coin kommt mit starkem Marketingteam und weiß, wie man eine Community aufbaut

Shitcoins waren anfangs natürlich ein Schimpfwort, eine abfällige Bemerkung für wertlose Coins, aber heute stellen sie eine Chance dar – sie decken das spekulativste Ende des Krypto-Marktspektrums ab und zeichnen sich in der Regel durch ihren geringen oder nicht vorhandenen Nutzen aus.

Aber hier ist der Punkt – ein lustiger Shitcoin mag auf den ersten Blick keinen Nutzen haben, aber wenn es ihm gelingt, eine loyale und wachsende Community aufzubauen, dann bietet er eine echte Plattform für die Produktentwicklung und -bereitstellung.

Dennoch ist das Entstehen einer lebhaften Gemeinschaft selten etwas, das von alleine passiert. Ob $PEPE oder $SHIBA, hinter jedem erfolgreichen Token steht in der Regel die helfende Hand eines geschickten Marketings. Wenn man sich in der Krypto-Welt umschaut, taucht der Mr. Hankey Coin an einigen unerwarteten, aber willkommenen Stellen auf.

Zum Beispiel wurde er auf Poocoin vorgestellt, auch wenn das vielleicht noch zu erwarten war, aber, was vielleicht noch wichtiger ist, auf den Daten-Websites Dexscreener und CoinGecko sowie auf Top Krypto Nachrichten-Seiten wie Beincrypto und auf Cryptonews taucht $HANKEY ebenfalls auf.

Diese Sichtungen deuten allein schon darauf hin, dass der Coin eine ernstzunehmende Marketingmaschinerie hinter sich hat, die dazu beitragen kann, $HANKEY in die Reihen der Top Trending Coins zu katapultieren, wenn der Meme-Coin auf den Markt kommt.

Tritt noch heute der Mr. Hankey Community bei, um nichts zu verpassen

Bei der schnelllebigen Jagd nach dem nächsten $PEPE-Coin kommt es meist auf Schnelligkeit an. Das ist vermutlich der Grund, warum das Team das Interesse vor dem offiziellen Start des Presales schon anheizt.

Um sicherzugehen, dass man unter den Ersten ist, die benachrichtigt werden, wenn der Presale beginnt und wenn der Coin an den Börsen eingeführt wird, kann es den ausschlaggebenden Vorteil bringen, der Community noch heute beizutreten. Mr. Hankey hat bereits einen Twitter-Account, dem man schon heute folgen kann.

Auch der Mr. Hankey Coin Telegram-Gruppe kann man schon beitreten, indem man auf eine der vielen „Join Now“-Schaltflächen auf der Website klickt. Alles Wissenswerte über den Shitcoin des Jahres wurde bereits gesagt, aber wer selbst noch recherchieren möchte, sollte einen Blick in das Whitepaper (In diesem Fall Brownpaper…?) von Mr. Hankey werfen.

Hier gehts direkt zur Mr. Hankey Coin Website.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.