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09.11.2026 15:55:59
MSTR Drops 3% Despite Strategy’s Biggest Bitcoin Buy in 6 Weeks
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
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1,1203
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0,0060
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0,54
|Japanischer Yen
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177,053
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0,5230
|
|
0,30
|Britische Pfund
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0,8352
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0,0005
|
|
0,06
|Schweizer Franken
|
0,9203
|
0,0062
|
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0,68
|Hongkong-Dollar
|
8,7853
|
0,0509
|
|
0,58