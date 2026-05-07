|
07.05.2026 20:06:33
MSTR Plunges 4% As JPMorgan Says Saylor Is On Pace For A $30 Billion Bitcoin Year
This article MSTR Plunges 4% As JPMorgan Says Saylor Is On Pace For A $30 Billion Bitcoin Year originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1785
|
0,0057
|
|
0,48
|Japanischer Yen
|
184,79
|
0,7700
|
|
0,42
|Britische Pfund
|
0,8653
|
-0,0002
|
|
-0,02
|Schweizer Franken
|
0,9152
|
0,0000
|
|
0,00
|Hongkong-Dollar
|
9,2265
|
0,0408
|
|
0,44
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.