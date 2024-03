Nach BONK und Dogwifhat: Ist MYRO der nächste Milliarden Dollar Meme Coin auf Solana?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Dieser Bullrun wird anders als alles, was es am Kryptomarkt bisher zu sehen gegeben hat. Das zeigt sich nicht nur daran, dass Bitcoin diesmal schon vor dem Halving fast ein neues Allzeithoch erreicht hat. Auch bei den Meme Coins gibt es kein Halten mehr. Während es noch bis vor kurzem nur 3 Meme Coins gegeben hat, die die Milliarden Dollar Marke überschritten haben, sind allein in den letzten 3 Monaten 3 weitere dazu gekommen. Nach BONK und Dogwifhat hat auch FLOKI in den letzten Stunden die Milliarden Dollar Marke überschreiten. Während Floki auf Ethereum basiert, sind BONK und Dogwifhat die größten Meme Coins auf Solana. Mit MYRO könnte schon der nächste Coin in den Startlöchern stehen, der die Milliarden Dollar Marke knackt.

Meme Coins nicht aufzuhalten

Es sind Zahlen, wie man sie auch im Jahr 2021 nicht oft gesehen hat. Wer sich die größten 100 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung anschaut und diese nach den größten Gewinnern sortiert, kommt an Meme Coins nicht vorbei. Die fünf größten Gewinner dieser Woche sind lauter Meme Coins. Dabei gibt es mit Dogwifhat (WIF) und FLOKI zwei neue Coins, die die Milliarden Dollar Marke durchbrochen haben. Ein Meilenstein, den nur die allerwenigsten je erreichen.

(Top Coins nach 7-Tages-Gewinnen sortiert – Quelle: Coinmarketcap)

Während es bisher eher Ethereum-basierten Meme Coins gelungen ist, eine Marktkapitalisierung von über einer Milliarde Dollar zu erreichen, sind mit BONK und Dogwifhat innerhalb von 3 Monaten zwei Coins auf Solana dem Milliarden Dollar Meme Coin Club beigetreten. Mit MYRO könnte schon der nächste Coin unterwegs sein.

MYRO steigt um 130 %

MYRO findet sich aktuell noch nicht unter den Top 100 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung. Mit einer Bewertung von rund 150 Millionen Dollar gehört $MYRO aber bereits zu den größten Meme Coins überhaupt. Mit einem Plus von 42 % in den letzten 24 Stunden und mehr als 130 % in den vergangenen sieben Tagen, bewegt sich MYRO auch langsam wieder auf sein Allzeithoch zu.

(MYRO Kursentwicklung in den letzten 7 Tagen – Quelle: Coinmarketcap)

Ein Blick auf andere Meme Coins wie Dogwifhat und FLOKI zeigt, dass es von hier aus schnell gehen kann. Mit dem Plus von 130 % ist MYRO auf jeden Fall wieder unter den heißesten Coins auf Solana zu finden, sodass von hier aus alles möglich zu sein scheint. Wenn die Stimmung am Markt weiterhin so bullish bleibt, könnten mit $MEME und $MYRO schon in den nächsten zwei Wochen zwei weitere Coins die Milliarden Dollar Marke durchbrechen. Aufgrund des hohen Volumens könnten auch schon bald weitere Exchanges $MYRO ins Programm nehmen, was sich nochmal als bullisher Katalysator erweisen könnte. Wem der Einstieg bei 150 Millionen Dollar dennoch zu spät erscheint, der könnte mit dem Smog Token ($SMOG) eine Alternative ins Auge fassen, bei der sich die Bullen ebenfalls gerade warm laufen.

SMOG Legt um 40 % zu

Auch bei $SMOG handelt es sich um einen Meme Coin auf Solana, der bisher zu den erfolgreichsten in diesem Jahr zählt. Innerhalb weniger Tage ist die Bewertung auf über 100 Millionen Dollar gestiegen, was frühen Käufern mehr als 4.000 % Rendite eingebracht hat. Nach ersten Gewinnmitnahmen, die zu einer Korrektur geführt haben, bewegt sich $SMOG nun in der Nähe seines Allzeithochs, weshalb hier schon bald der nächste Ausbruch folgen könnte. Immerhin haben die Entwickler noch einiges in der Hinterhand, um $SMOG von hier aus weiter zu pushen.

(SMOG Kursentwicklung – Quelle: Dextools)

Schon kurz nach dem Launch wurde ein Bridge zu Ethereum geschaffen, sodass SMOG inzwischen auf Solana und Ethereum getradet werden kann, wodurch der Coin einem viel größeren Publikum zugänglich gemacht wurde. $SMOG zieht Trader mit einer der größten Airdrop-Kampagnen im Solana-Ökosystem an, wobei auf der Website verschiedene Quests erledigt werden können, um Erfahrungspunkte (XP) zu sammeln, mit denen man sich für den Airdrop qualifizieren kann. Je mehr XP man am Ende gesammelt hat, desto mehr $SMOG-Token bekommt man. Diese und weitere Maßnahmen führen dazu, dass Trader länger dabei bleiben dürften, sodass mit dem Erreichen eines neuen Allzeithochs auch nicht auszuschließen ist, dass mit SMOG bereits der nächste Milliarden Dollar Meme Coin unterwegs sein könnte.

